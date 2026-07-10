El truco de meter una figurita de los rivales dentro del congelador.

Faltan minutos para el pitido inicial y en el sofá aparece la misma sensación de impotencia. El resultado depende de once futbolistas a miles de kilómetros de distancia, y desde casa no queda margen para intervenir. De ese desasosiego nace una de las prácticas más extendidas de esta Copa del Mundo.

El ritual consiste en escribir el nombre del delantero rival en un papel, o directamente colocar su figurita del álbum, sumergirlo en agua dentro de un vaso de plástico y meterlo al fondo del congelador. La idea circula desde Qatar 2022 y ha vuelto con fuerza en redes durante los cuartos de final.

La clave del ritual para beneficiar a la selección española. EFE

¿Para qué sirve meter el nombre del rival en el congelador?

El objetivo declarado no es dañar al futbolista. Según la lógica esotérica que difunden sus practicantes, el frío ralentiza su velocidad, su inspiración y su puntería, sin efecto sobre su integridad física. Se encuadra dentro de lo que estas comunidades llaman magia blanca o defensiva.

La tarotista argentina conocida como la bruja Nora sostiene que la clave está en el efecto colectivo. “Los rituales despiertan dentro de nuestro subconsciente y ayudan a potenciar esa energía”, explicó a LMNeuquén. La misma especialista admite, sin embargo, que la versión del congelador funciona más como mito heredado que como técnica probada.

El paso a paso para aplicar el ritual del congelador.

Cómo se hace el ritual del congelador paso a paso

El papel o la figurita , con el nombre completo del jugador escrito en tinta negra o azul.

La sal gruesa o el vinagre , opcionales, para “cortar” la racha del adversario.

El agua, siempre en vaso de plástico o bolsa hermética, nunca en frasco de vidrio, porque el hielo se expande y lo revienta.

La regla temporal es estricta. El recipiente permanece congelado durante los noventa minutos y la prórroga. Terminado el partido, se descongela a temperatura ambiente, sin microondas ni agua caliente, y el papel se descarta.

Qué pasa si el nombre se olvida en el congelador

Aquí aparece la advertencia que repiten los propios practicantes. Dejar el elemento durante meses mantiene un vínculo mental activo con el rival, de modo que cada apertura de la nevera devuelve el pensamiento hacia esa persona. La consecuencia recae sobre quien ejecuta el ritual, no sobre el futbolista.

Qué revisar antes de ponerlo en práctica

España se mide hoy con Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, a partir de las 23:00 hora peninsular, tras eliminar a Portugal en la prórroga. Argentina se enfrenta a Suiza este sábado, en la otra llave del cuadro.

Conviene recordar que se trata de una creencia popular sin ningún respaldo científico. Ningún estudio ha demostrado que la temperatura de un congelador afecte al rendimiento de un futbolista a miles de kilómetros.