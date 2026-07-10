Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de 60 km/h

La inestabilidad volverá a ganar terreno este viernes en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos y tormentas en el centro y la mitad norte del país, algunos de ellos con intensidad fuerte, granizo y rachas de viento muy fuertes, mientras las temperaturas máximas iniciarán un descenso tras varios días de calor extremo.

Un embolsamiento de aire frío en altura favorecerá el desarrollo de nubosidad de evolución durante la jornada, con precipitaciones que afectarán principalmente al interior de la mitad norte peninsular.

Las tormentas podrán alcanzar especial intensidad en zonas de la cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y amplias áreas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y La Rioja. En el resto del territorio predominará un tiempo más estable, con cielos poco nubosos o despejados.

A pesar del descenso térmico, el calor seguirá siendo muy intenso en numerosas regiones. La Aemet prevé que los termómetros continúen por encima de los 35 grados en amplias zonas del país y que incluso superen los 38 grados en puntos del valle del Ebro, Andalucía, las cuencas del Tajo y del Segura, así como en Baleares, donde Mallorca podría registrar entre 40 y 41 grados.

¿Qué zonas estarán bajo mayor riesgo por tormentas?

Las previsiones sitúan el mayor riesgo de tormentas en el centro y norte peninsular. Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Aragón, La Rioja, Navarra y áreas montañosas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco podrán registrar chubascos localmente fuertes acompañados de aparato eléctrico, granizo y rachas de viento muy intensas.

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En Aragón, las tormentas podrían afectar especialmente al Sistema Ibérico y al Pirineo, con posibilidad de granizo y fuertes rachas en el sureste de Teruel. En Castilla-La Mancha también se espera que algunos episodios sean intensos e incluso secos, un fenómeno que incrementa el riesgo de incendios debido a la caída de rayos sin apenas lluvia.

¿Seguirá el calor extremo durante el fin de semana?

Aunque las temperaturas máximas experimentarán un descenso este viernes en buena parte del país, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Las zonas del interior de Andalucía, el valle del Ebro, Baleares y parte del centro peninsular seguirán registrando valores muy elevados durante las horas centrales del día.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Las noches también mantendrán temperaturas altas en numerosos puntos del litoral mediterráneo, el noreste, la meseta sur y el sureste peninsular, donde las mínimas permanecerán por encima de los 20 grados. Mientras tanto, los vientos soplarán en general flojos, aunque las tormentas podrán generar rachas muy fuertes de forma puntual en las áreas afectadas.