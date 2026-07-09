Hallazgo del siglo | Descubren una nueva especie de "perro oso" que habitó en España hace 15,9 millones de años: se trata de un gran mamífero carnívoro.

Un equipo de científicos de universidades e instituciones de España, Ecuador y Sudáfrica descubrió una nueva especie de “perro oso” que habitó el actual territorio de Cataluña hace 15,9 millones de años. El hallazgo fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador y representa un importante avance para el conocimiento de los grandes mamíferos carnívoros que vivieron durante el Mioceno.

La nueva especie recibió el nombre de Paludocyon moyasolai y fue identificada a partir de fósiles encontrados en el yacimiento de Els Casots, situado en el municipio de Subirats, en la provincia de Barcelona. Este enclave es considerado uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del Mioceno europeo y continúa proporcionando información clave sobre la fauna prehistórica.

El nuevo “perro oso” que vivió en España hace casi 16 millones de años

La especie Paludocyon moyasolai pertenecía a los amphicyonidae, una familia de grandes mamíferos carnívoros extintos que combinaban características de perros y osos, aunque no estaban estrechamente relacionados con ninguno de estos grupos modernos.

Los amphicyonidae fueron un componente importante de las comunidades de carnívoros en Norteamérica y Eurasia durante gran parte de la era Cenozoica. En África, los registros más antiguos conocidos de anficiónidos datan del Mioceno temprano y permanecieron hasta finales del Mioceno tardío, constituyendo los registros más recientes conocidos de este grupo.

La nueva especie fue bautizada como Paludocyon moyasolai en honor al paleontólogo español Salvador Moyà-Solà, reconocido por sus importantes descubrimientos sobre la evolución de los primates y otros mamíferos fósiles, así como por su contribución al desarrollo de la paleontología de vertebrados en Europa.

Descubren una nueva especie de "perro oso" que habitó en España hace 15,9 millones de años. IA- Gemini

Así fue el hallazgo de los fósiles que permitió identificar la nueva especie

Los investigadores identificaron la nueva especie gracias a fósiles recuperados en el yacimiento de Els Casots, uno de los enclaves paleontológicos más relevantes del Mioceno europeo.

Los restos fósiles incluyen un cráneo parcialmente conservado con gran parte de la dentición y un molar inferior aislado. A partir de estos ejemplares, los científicos pudieron reconocer rasgos anatómicos únicos que diferencian a Paludocyon moyasolai de otros integrantes del género Paludocyon.

Entre las instituciones que participaron en la investigación se encuentran el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador y el Museo Sudafricano Iziko.

Descubren una nueva especie de "perro oso" que habitó en España hace 15,9 millones de años. IA- Gemini

Qué revela el descubrimiento sobre la fauna prehistórica del Mioceno

Los investigadores destacaron que la nueva especie presentaba un notable desarrollo de los molares posteriores, especialmente un segundo molar superior excepcionalmente ancho y un tercer molar de mayor tamaño de lo habitual. Estas características sugieren una dieta relativamente variada, compatible con una alimentación mesocarnívora.

Durante el Mioceno medio, entre hace 15,97 y 11,62 millones de años, la región donde apareció el fósil estaba dominada por lagunas someras, humedales y bosques cálidos. En ese ecosistema convivían cocodrilos, serpientes tropicales, peces, anfibios y numerosos mamíferos junto con este gran depredador.

Además, el yacimiento de Els Casots ha proporcionado más de 5000 fósiles de vertebrados y conserva una de las faunas mejor preservadas del Mioceno europeo. Las excavaciones continúan aportando nuevos descubrimientos que permiten reconstruir la biodiversidad y los ecosistemas de una época caracterizada por climas más cálidos que los actuales.