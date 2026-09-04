En esta noticia Mucho más que “tamales picantes”

Donald Trump parece empezar a esforzarse demasiado por restarle importancia a México en sus discursos, pues de nuevo arremetió contra la relación comercial bilateral.

El mandatario estadounidense busca reducir los déficits comerciales con todo el mundo y el liderazgo de México en el mercado más grande del mundo lo vuelve un blanco constante de las controversiales (aunque inexactas) declaraciones de Donald Trump.

Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

En esta ocasión, en una reunión con periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump dijo que México solo exporta “tamales picantes y tomates” a Estados Unidos, pero la realidad coincide con la publicación de la balanza comercial de ese país, donde México es líder indiscutible en las exportaciones hacia ese país y la economía que tiene la balanza comercial más favorable del mundo en su relación con Estados Unidos.

Sin embargo, el mandatario matizó que no piensa romper la relación comercial con México, debido a la buena relación que tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos u$s 195,000 millones al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir (tienen) tamales picantes, tomates, un par de cosas... pero, básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos”, dijo.

En esta visión, Trump reafirmó “Tenemos petróleo, lo tenemos todo” e insistió en que Estados Unidos posee todos los recursos necesarios.

Sin embargo, apenas 5% del valor total de las exportaciones de México a Estados Unidos pertenecen al sector agropecuario, mientras que prácticamente nueve de cada 10 dólares de bienes que se exportan hacia el norte del Río Bravo, pertenecen al sector manufacturero.

La balanza comercial de Estados Unidos de enero a julio, que fue publicada el miércoles, mantuvo a México como el mayor exportador hacia esa economía, con un total de u$s 358,707 millones, representando el 17.25% de las importaciones totales estadounidenses.

Canadá ocupó el segundo lugar con una participación de 11.24%, seguido por Taiwán con 7.81% y China con 7.52%. Asimismo, México se mantuvo como el principal destino de las exportaciones estadounidenses, al concentrar el 15.99% del total.

Mucho más que “tamales picantes”

Recientemente el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo un fugaz encuentro con el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard.

En ese encuentro, el líder de la empresa más importante del mundo para el desarrollo de semiconductores e Inteligencia Artificial aseguró que México está “en el corazón” de la nueva revolución industrial, pues en el país se producen las supercomputadoras más potentes del mundo.

El sector de equipo de cómputo y electrónico se ha convertido en uno de los más grandes de México en los últimos dos años, a partir del incremento acelerado de la demanda de GPUs para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Incluso, estimaciones de UBS, señalan que las exportaciones de equipo de cómputo ya rebasaron el valor del sector automotriz en la comparación de los últimos 12 meses.

Actualmente, México alterna el liderazgo en la cuota de mercado de las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos con Taiwán.