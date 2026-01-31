En esta noticia

La Transit Custom Nugget se destaca por su capacidad de adaptarse a diversas necesidades, ofreciendo un espacio funcional y acogedor. Su diseño innovador permite maximizar el uso del espacio, garantizando que cada viaje sea una experiencia placentera y memorable.

Ford ha presentado la nueva generación de la Transit Custom Nugget, una furgoneta camper diseñada para viajes prolongados y experiencias familiares. Este modelo, que se encuentra disponible en España, está completamente equipado y fusiona confort, tecnología y versatilidad, posicionándose como una opción ideal para aquellos que desean disfrutar de la comodidad del hogar mientras exploran nuevos destinos.

Este vehículo es una opción atractiva para quienes valoran la calidad y el confort en sus desplazamientos, convirtiéndose en un aliado perfecto para aventuras familiares.

Ford lanza su furgoneta camper ideal para viajes largos: la van está totalmente equipada con ducha, cocina y colchón (foto: archivo).
Con capacidad para cinco pasajeros en viaje y cuatro en descanso, la Nugget es perfecta para rutas largas

La incorporación de la nueva versión híbrida enchufable, junto a la tradicional gama diésel, refuerza la apuesta de Ford por la innovación y la eficiencia.

De esta forma, el modelo no solo se adapta a diferentes necesidades de conducción, sino que también aporta un enfoque más sostenible para los viajes.

Su interior ha sido optimizado con mayor espacio de almacenamiento, zonas multifuncionales y equipamiento pensado para hacer más cómoda la vida a bordo.

Ford lanza su furgoneta camper ideal para viajes largos: la van está totalmente equipada con ducha, cocina y colchón (foto: archivo).
Ford Transit Custom Nugget: opciones de motorización y eficiencia

La nueva Ford Transit Custom Nugget ofrece una gama de motorizaciones que se adaptan a las variadas preferencias de los conductores:

  • Motor diésel EcoBlue 2.0 de 170 CV.
  • Caja de cambios automática de 8 velocidades o alternativa manual.
  • Nueva versión híbrida enchufable (PHEV) con 233 CV.
  • Autonomía de 50 kilómetros en modo eléctrico.
  • Sistema diseñado para ofrecer eficiencia y potencia en trayectos urbanos y de larga distancia.

Ford Transit Custom Nugget: descubriendo su diseño pionero

La Transit Custom Nugget se distingue por un diseño que prioriza la funcionalidad y el confort, incorporando elementos que enriquecen la experiencia en carretera:

  • 5 plazas para viajar y 4 para dormir.
  • Espacios multifuncionales con asientos adaptables y giratorios.
  • 20% más de superficie en la encimera, con pestillos y manillas extraíbles para mayor seguridad.
  • Nevera con cajones de 33 litros, placa de cocción y fregadero integrado con agua fría y caliente.
  • Colchón abatible que amplía la superficie libre en la cocina.
  • Ducha exterior con agua caliente y tienda opcional para mayor privacidad.
  • Mesa y sillas de camping con sistema de guardado integrado.
  • Amplios compartimentos de almacenamiento para optimizar el espacio disponible.

