Iberia lanzó una oferta para volar en plena temporada alta desde Nueva York a Barcelona por menos de 270 euros, una tarifa poco habitual para el mes de agosto. El vuelo, programado para el 4 de agosto, parte a las 16:20 desde JFK y llega a Madrid tras un trayecto directo de 7 horas y 15 minutos, operado por American Airlines. La promoción se presenta como una oportunidad para viajar a una de las ciudades más demandadas de Europa en verano. Con un precio base de 268,08 euros, incluye servicios esenciales y opciones adicionales que permiten mejorar la experiencia según las necesidades del pasajero. La tarifa básica, con un precio de 268 euros, contempla: Además, existe una opción Óptima por 353 euros que suma beneficios adicionales: Ambas opciones cuentan con disponibilidad limitada, con solo siete plazas disponibles en el momento de la oferta. El precio total de 268,08 euros incluye la tarifa aérea, tasas, con excepción de algunas que pueden cobrarse en el aeropuerto al momento de facturar, así como gastos de gestión, cargos del operador y las opciones seleccionadas. En cuanto a la flexibilidad, la tarifa básica no contempla beneficios adicionales más allá de los incluidos, mientras que la opción Óptima permite realizar cambios sin coste en la mayoría de los casos. La disponibilidad es reducida, lo que obliga a una compra anticipada para asegurar el precio. Barcelona, abierta al mar Mediterráneo y reconocida por la obra de Antoni Gaudí, es una de las capitales europeas más dinámicas, donde conviven tradición y vanguardia. En ese sentido, los lugares más destacados para visitar son los siguientes: La ciudad destaca también por su oferta gastronómica, que combina alta cocina reconocida internacionalmente con locales tradicionales y mercados donde explorar sabores de todo el mundo.