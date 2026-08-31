Oficial | Ya entró en vigor: “Los trabajadores tienen derecho a 2 días libres por fallecimiento de un familiar, 4 si hay traslado”

La legislación laboral española contempla un permiso retribuido para los trabajadores que atraviesan el fallecimiento de un familiar cercano. Este derecho permite ausentarse del trabajo sin perder el salario y busca facilitar tanto las gestiones como el acompañamiento a la familia en uno de los momentos más difíciles.

El beneficio está regulado en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y establece una duración de dos días, con la posibilidad de ampliarse hasta cuatro cuando resulte necesario desplazarse por el fallecimiento.

Oficial | Ya entró en vigor: “Los trabajadores tienen derecho a 2 días libres por fallecimiento de un familiar, 4 si hay traslado”

Cuántos días de permiso por la muerte de un familiar

El artículo 37.3.b bis) del Estatuto de los Trabajadores establece que toda persona trabajadora tiene el derecho a un permiso retribuido de dos días en caso de fallecimiento de su cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

La normativa también establece que, si el trabajador requiere trasladarse para asistir al funeral o llevar a cabo los trámites relacionados con el deceso, el permiso se extiende en dos días adicionales, alcanzando un total de cuatro días.

Para poder acceder a este derecho, el empleado debe comunicar previamente la situación a la empresa y justificar el motivo de su ausencia, tal como lo estipula la legislación.

Oficial | Ya entró en vigor: “Los trabajadores tienen derecho a 2 días libres por fallecimiento de un familiar, 4 si hay traslado” (foto: archivo).

Otros permisos retribuidos en el Estatuto de los Trabajadores

El permiso por fallecimiento es parte de las licencias retribuidas estipuladas en el Estatuto de los Trabajadores. También se contemplan permisos por matrimonio o registro de pareja de hecho, hospitalización o enfermedad grave de parientes, traslado de residencia y cumplimiento de obligaciones públicas.

Asimismo, la normativa concede el derecho a ausentarse del trabajo por causas de fuerza mayor, en situaciones que requieran atención inmediata debido a urgencias familiares, como enfermedades o accidentes de familiares o convivientes.

En todos estos casos, siempre que se satisfagan los requisitos determinados por la ley, el trabajador conserva el derecho a recibir su salario durante el período de ausencia.