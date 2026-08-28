Se despide el HDMI: la innovadora tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 45 metros.

En esta noticia cómo opera la transmisión inalámbrica

Durante más de veinte años, un pequeño conector rectangular fue el rey indiscutido de los salones y las oficinas de todo el mundo. Quienes han montado un sistema audiovisual en casa o han conectado un ordenador a una pantalla conocen bien el ritual: buscar el cable HDMI, encontrar el ángulo correcto, introducirlo con cuidado.

Ese rito está a punto de desaparecer. Las nuevas tecnologías inalámbricas han alcanzado un nivel de madurez suficiente como para reemplazar al HDMI en la mayoría de los escenarios cotidianos. Se trata de la posibilidad de transmitir en calidad 4K, sin un solo cable de señal y a distancias que superan los 40 metros.

Los fabricantes de televisores inteligentes llevan años integrando de forma nativa soluciones de conexión inalámbrica en sus modelos de gama media y alta. Lo que antes requería un adaptador externo hoy viene incorporado de fábrica y la experiencia del usuario se ha simplificado y ahora en muchos dispositivos basta con unos pocos toques en la pantalla para proyectar contenido.

El nuevo HDMI 2.2 permitirá resoluciones de hasta 16K. Shutterstock

cómo opera la transmisión inalámbrica

Las opciones que han desafiado al cable HDMI se fundamentan en diversos protocolos, cada uno con sus características específicas.

Así lucía una de las primeras versiones del Chromecast TV de Google. Pixabay

Conexión Simplificada con Wi-Fi Direct

es uno de los más extendidos: permite conectar dos dispositivos entre sí sin necesidad de un router intermediario, estableciendo una red directa entre la fuente de contenido y la pantalla. Es común en televisores inteligentes de última generación y en ciertos dispositivos móviles y su principal ventaja radica en la eliminación de pasos intermedios.

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Funciona como un HDMI inalámbrico al duplicar la pantalla de un dispositivo en el televisor, transmitiendo la señal sin cables físicos. Es compatible con la mayoría de los sistemas Android y con Windows.

Por su parte, Chromecast de Google, uno de los dispositivos de streaming más reconocidos en el mercado, recibe señales de vídeo y audio enviadas desde aplicaciones móviles o desde el navegador Chrome, con soporte completo para contenido en 4K.

En virtud del avance constante de la tecnología inalámbrica, el cable HDMI conserva ventajas notorias en contextos específicos. El aspecto más significativo es el correspondiente a los videojuegos: la latencia que los sistemas inalámbricos introducen, aunque mínima, se convierte en un aspecto perceptible en partidas que requieren una respuesta rápida.

Por este motivo, las consolas de última generación continúan dependiendo del cable para asegurar la experiencia más fluida y satisfactoria. Situaciones similares se presentan en las transmisiones profesionales en vivo y en los sistemas de cine en casa de alta gama, donde cualquier degradación de la señal es considerada inaceptable.