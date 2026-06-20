Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división

El UD Almería está a punto de culminar un proyecto que ha durado más de seis años. La remodelación del Power Horse Stadium (antes Estadio de los Juegos Mediterráneos) entra en su fase decisiva este verano de 2026.

Las obras transformarán el recinto en un estadio 100% futbolístico moderno, con un aumento significativo de capacidad y mayor cercanía al césped, clave para impulsar el regreso a Primera División.

Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división UD Almería

¿Cómo será este megastadio que revolucionará el sur de España?

El estadio, inaugurado en 2005 para los Juegos Mediterráneos, tenía una pista de atletismo que distanciaba a los aficionados del terreno de juego. La reforma principal elimina esa pista, baja la cota del césped varios metros y construye nuevas gradas cercanas al campo.

Esto generará una capacidad cercana a los 25.000 espectadores, lo que representa un aumento aproximado del 50% respecto a la configuración actual para partidos de fútbol.

Las obras seguirán un modelo similar al de Son Moix. Se mantendrán las gradas superiores actuales, que se integrarán con las nuevas inferiores gracias a la bajada del terreno. Se construirán cuatro nuevas gradas pegadas al césped: primero la norte, luego preferencia y tribuna, y finalmente la sur, que incluirá asientos abatibles para la grada de animación.

Las gradas de fondo norte y sur se conservarán para otros eventos , aunque con limitaciones de visibilidad para el fútbol en las primeras filas. Se contemplan posibles palcos en las zonas altas.

Plan de obras del estadio de Almería y cuándo estará disponible

Según las informaciones disponibles, las obras arrancarán el próximo verano, idealmente justo después del último partido de la temporada regular (31 de mayo).

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Sin embargo, si el Almería disputa el playoff de ascenso (que finalizaría a mediados de junio), el inicio se retrasaría ligeramente. La fase 2 tiene como plazo límite el año 2028, por lo que es obligatorio comenzar este verano.

El plan inicial contempla remodelar los dos fondos y Preferencia mientras se desciende el nivel del terreno de juego. El club ya realiza pruebas de reubicación de abonados, como la prevista para el partido contra el Andorra, con el objetivo de mejorar el ambiente y preparar la nueva distribución para la próxima temporada.

Exilio temporal y alternativas

Debido a las obras, el Almería estudia jugar las primeras jornadas de la temporada 2026/27 fuera de casa. El club habría contactado con el Granada CF para utilizar el Nuevo Los Cármenes durante tres o cuatro partidos.

Aunque el Ayuntamiento de Granada aún no ha recibido comunicación oficial, las buenas relaciones entre ambas entidades facilitan un posible acuerdo. El objetivo es avanzar en las obras mientras se compite.