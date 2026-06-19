Construyen un nuevo estadio que será el orgullo nacional para el Mundial 2030: estará techado y contará con restaurantes y zonas VIP. Foto: Fenwick Iribarren Architects

Tras más de 16 años de parálisis, el Nou Mestalla renace con fuerza en Valencia. Lejos de los grandes proyectos madrileños como el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, el nuevo estadio del Valencia CF avanza a buen ritmo y hay novedades acerca de sus nuevas torres.

De esta manera, se prepara para marcar un antes y un después en la ciudad, con una inversión que incluye no solo el coliseo futbolístico: también contará con un ambicioso complejo con hotel, apartamentos turísticos, centro comercial y parking.

Construyen un nuevo estadio que será el orgullo nacional para el Mundial 2030: estará techado y contará con restaurantes y zonas VIP. Foto: Fenwick Iribarren Architects

Avanzan las obras del Nou Mestalla

Mientras el complejo comercial y hotelero toma forma, las obras del propio estadio avanzan según el cronograma. En junio de 2026, la Generalitat Valenciana realizó una visita institucional encabezada por la vicepresidenta primera Susana Camarero para verificar el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad y salud laboral en el marco del programa AIPOS.

La instalación de la gran cubierta es uno de los hitos más visibles: ya se han colocado más de la mitad de los 50 pilares y varios anillos de compresión . Esta estructura, que incluirá paneles fotovoltaicos, pesará alrededor de 4800 toneladas. El estadio contará con 70.044 asientos, más de 60.000 para el aforo general y zonas VIP de hospitality.

La finalización está prevista para el verano de 2027, momento en el que el Valencia CF dejará Mestalla para estrenar su nuevo hogar. Para la inauguración, el espacio entre el estadio y las torres debe estar a cota suelo por razones de evacuación y seguridad, lo que hace clave el inicio inmediato de las obras de Atitlan.

El nuevo complejo hotelero y comercial de gran envergadura

Las torres albergarán:

Un hotel de 4 estrellas con 245 habitaciones y 482 plazas de alojamiento (torre de 20 plantas).

Un hotel-apartamento de 2 estrellas con 650 unidades y 1300 plazas (bloque de 13 plantas).

Oficinas en una planta.

Un centro comercial en planta baja, entreplanta y semisótano, con accesos desde varias calles y el propio estadio.

Un aparcamiento subterráneo con 606 plazas de coche (88 accesibles) y más de 1000 para bicicletas.

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El plazo de ejecución del proyecto terciario es de tres años y medio, dividido en fases. La primera incluye la construcción bajo rasante para permitir la apertura de la zona norte del estadio. Las obras de las torres podrían iniciarse a finales de junio de 2026.

Los beneficios del nuevo estadio, no solamente fútbol

El resurgimiento del Nou Mestalla no solo resuelve una deuda histórica con la afición blanquinegra, sino que impulsa el desarrollo urbano de la zona de Benicalap y genera expectativas de impacto económico positivo.

El complejo hotelero y comercial atraerá turismo, dinamizará la actividad comercial y creará empleo durante su construcción y posterior operación.

A diferencia de remodelaciones puntuales en otros estadios españoles, el proyecto valenciano combina el recinto deportivo con un ambicioso desarrollo mixto (hotel, apartamentos turísticos, oficinas y retail) que busca rentabilizar la inversión a largo plazo.

Se espera que se convierta en un polo de atracción para visitantes y aficionados, contribuyendo a posicionar Valencia como ciudad de grandes eventos, especialmente de cara al Mundial 2030.