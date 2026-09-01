Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del lunes 31 de agosto

Durante el lunes, 31 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 13, 25, 30, 35, 38 y 43; la cifra complementaria es el 8 y el número de reintegro es el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo 5 ganadores con un galardón de 25504.16 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del lunes, 31 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.062.898 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.117.297 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 5 ganadores y, por ello, el premio fue de 25504.16 euros.

3.Cinco aciertos: 67 ganadores con un premio de 951,65 euros.

4.Cuatro aciertos: 3755 ganadores con un premio de 25,47 euros.

5.Tres aciertos: 69137 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 405153 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Establece un presupuesto, juega solo por diversión y toma descansos; si pierdes, no intentes recuperar lo perdido.

Si requieres apoyo, comunícate con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.