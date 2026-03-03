La rotura de una pasarela costera de Santander dejó al menos cuatro fallecidos y dos desaparecidos este martes por la tarde. El accidente ocurrió en la zona del Bocal, en el área conocida como Punta Cortada. La pasarela costera de Santander forma parte de una senda peatonal muy transitada por jóvenes y familias. Según la información oficial, los hechos se registraron sobre las 16:50 horas. En ese momento, la pasarela costera de Santander se quebró por causas que todavía se desconocen. Siete adultos jóvenes caminaban por la estructura de madera cuando cedió y cayeron al mar entre acantilados. Fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil confirmaron el balance provisional. La tragedia en la pasarela costera de Santander activó un amplio operativo de rescate por tierra, mar y aire. La estructura de madera de la pasarela costera de Santander se rompió de forma repentina. El punto exacto se sitúa en Punta Cortada, dentro de la zona del Bocal. Se trata de un tramo elevado sobre el mar y rodeado de acantilados. Todos los afectados son adultos jóvenes que transitaban por la pasarela costera de Santander cuando se produjo el colapso. La caída al agua se produjo a unos 25 metros de tierra. La fuerza del impacto y el entorno rocoso complicaron la situación desde el primer momento. Las causas que originaron la rotura de la pasarela costera de Santander no se han determinado. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer por qué la estructura cedió de manera súbita. Según informaron fuentes oficiales, los agentes que llegaron a la zona recibieron el aviso de que dos personas se encontraban en el mar boca abajo a 25 metros de tierra. Además, otras cinco estaban desaparecidas tras la caída desde la pasarela costera de Santander. El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido. Después fue localizada una cuarta víctima, también sin vida. El balance provisional eleva a cuatro los muertos por el siniestro en la pasarela costera de Santander. Siguen desaparecidas dos personas. La séptima víctima del accidente en la pasarela costera de Santander fue rescatada con vida. Su estado no ha sido detallado en el parte inicial difundido por las autoridades. La rotura de la pasarela costera de Santander movilizó a numerosos equipos de emergencia. En la zona trabajan la Salvamar Deneb de Salvamento Marítimo y su helicóptero Helimer. También participan embarcaciones y unidades de la Guardia Civil de Cantabria y Bizkaia. Cruz Roja y el helicóptero del 112 del Gobierno de Cantabria se sumaron al dispositivo. El despliegue se centró en la búsqueda de los desaparecidos tras la caída desde la pasarela costera de Santander. El rescate se desarrolla en un entorno complejo por la presencia de acantilados y el estado del mar. Las labores continúan mientras persiste la incertidumbre sobre las dos personas que siguen desaparecidas tras el accidente en la pasarela costera de Santander. La tragedia en la pasarela costera de Santander ha generado conmoción en la ciudad. El suceso pone el foco en la seguridad de las infraestructuras peatonales situadas en zonas costeras. Las autoridades mantienen el operativo activo y no descartan nuevas actualizaciones sobre el estado de la búsqueda.