El exfutbolista Dani Alves volvió a una cancha de fútbol en un contexto muy distinto. Ya no fue como jugador, sino como predicador en el evento The Change Madrid 2026, realizado en el estadio Metropolitano ante miles de personas. En ese escenario, Dani Alves centró su mensaje en su paso por prisión. El ex lateral recordó los 14 meses que estuvo detenido en una causa por agresión sexual que luego terminó con su absolución. “Estuve 14 meses en la cárcel, ahí Cristo me hizo libre”, expresó ante el público. El testimonio tuvo un fuerte tono religioso desde el inicio. “No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros”, afirmó Dani Alves, en una de las frases más repetidas del evento. Durante su intervención, Dani Alves avanzó en su relato personal y espiritual. “Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan”, señaló el exfutbolista en el estadio. El brasileño también reflexionó sobre su pasado y su presente. “Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores”, afirmó, en un mensaje cargado de emoción. Hacia el final, Dani Alves reforzó el tono de su discurso con una declaración directa. “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”, dijo. Luego cerró con una advertencia: “La vida es corta y hay que vivirla. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo”. Más allá de este nuevo rol, Dani Alves mantiene un vínculo con el fútbol. En 2026 se confirmó que se convirtió en propietario del Sporting São João de Ver, equipo de categorías inferiores en Portugal. La noticia reactivó rumores sobre un posible regreso a las canchas. Según versiones previas, la compra del club podría haber sido el primer paso para volver a jugar de manera profesional. Sin embargo, hasta el momento, ese escenario no se concretó. Hoy, la figura de Dani Alves aparece más vinculada a la religión que a la competencia deportiva, tras su aparición en Madrid y su fuerte testimonio público.