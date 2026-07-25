Una de las disputas más frecuentes en el mercado del alquiler en España aparece cuando surge una avería en la vivienda. La pregunta es siempre la misma: quién paga. No se trata de un detalle menor, porque muchas reparaciones implican gastos relevantes y suelen convertirse en foco de conflicto entre propietarios e inquilinos.

La normativa vigente establece un reparto claro de responsabilidades. La Ley de Arrendamientos Urbanos regula qué arreglos debe asumir el arrendador, cuáles corresponden al arrendatario y qué ocurre cuando las obras afectan el uso normal de la vivienda alquilada.

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Qué reparaciones paga el propietario en una vivienda de alquiler

El criterio general estipulado por la normativa es inequívoco. El propietario debe asumir la responsabilidad de las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. Esto queda claramente expuesto en el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que impone al arrendador la obligación de conservar el inmueble en un estado adecuado para el uso convenido.

Dicha obligación comprende, por ejemplo, las averías que impacten las instalaciones básicas o elementos fundamentales del inmueble, siempre que tales daños no sean atribuibles al inquilino. Asimismo, estas reparaciones no permiten incrementar el precio del alquiler, dado que constituyen parte de las obligaciones legales del propietario.

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Responsabilidad de los inquilinos en los arreglos de la vivienda

La ley también contempla excepciones. Si el deterioro se produce por un uso indebido, una actuación negligente o un daño causado por el arrendatario, la reparación deja de ser responsabilidad del propietario. En esos casos, el coste debe asumirlo el inquilino.

A esto se suman las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Son arreglos menores que forman parte del mantenimiento cotidiano del inmueble y que, por norma general, corresponden al arrendatario. La clave está en distinguir entre una avería estructural o funcional y un desgaste normal por el uso diario.

Avería en casa: qué debe hacer el inquilino

El inquilino no únicamente puede solicitar ciertas reparaciones. También posee responsabilidades. La primera es comunicar sin demora al propietario cualquier incidencia que necesite intervención en la vivienda. Si no actúa en consecuencia y el problema se agrava, tal omisión podría acarrear repercusiones.

La normativa impone al arrendatario la obligación de facilitar la revisión directa del estado del inmueble, ya sea por el propio propietario o por los técnicos designados por este. Tal obligación resulta imprescindible para verificar el alcance del daño y realizar las obras correspondientes.

Cuando las reparaciones se prolongan por más de 20 días, el inquilino tiene derecho a una reducción proporcional del alquiler. Además, si las obras imposibilitan la continuidad en la ocupación de la vivienda, la ley prevé medidas complementarias. En este caso, la asignación de responsabilidades deja de ser una cuestión informal y adquiere efectos económicos concretos para ambas partes.