Visita del papa León XIV en España: qué días se lo podrá ver y en qué ciudades

La visita del papa León XIV a Cataluña ya genera un importante impacto institucional, económico y mediático. La Generalitat confirmó que destinó más de dos millones de euros para la organización de las actividades previstas en Barcelona. Mientras el pontífice inició su agenda con un llamado a la unidad y la convivencia durante una multitudinaria jornada en la capital catalana.

El desembolso público procede principalmente de los fondos recaudados a través de la tasa turística vigente en Cataluña. Según explicó la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, parte de esos recursos se utilizaron para facilitar la cobertura de los cerca de 2000 periodistas acreditados para seguir la visita papal.

A esa cifra se suman las campañas de promoción impulsadas con motivo del evento. La Generalitat destinó 270.000 euros a acciones publicitarias específicas, mientras que otra campaña compartida con el Ayuntamiento de Barcelona añadió una inversión de 195.000 euros.

¿Por qué la Generalitat considera estratégica la visita del papa?

Desde el Ejecutivo catalán sostienen que la presencia de León XIV representa una oportunidad para proyectar la imagen de Cataluña ante el mundo.

La administración autonómica considera que el acontecimiento permitirá mostrar el potencial turístico, cultural y social del territorio ante una audiencia internacional.

¿Por qué la Generalitat considera estratégica la visita del papa? EFE

Paneque defendió además que la visita contribuye a difundir valores vinculados al diálogo, la convivencia y la paz. No obstante, recordó que el Govern mantiene diferencias con la posición de la Iglesia en cuestiones como el aborto o la eutanasia, al tratarse de un ejecutivo que forma parte de un Estado aconfesional.

La llegada del pontífice también se convirtió en un importante acontecimiento mediático. La presencia de miles de visitantes y de profesionales de la comunicación situó a Barcelona en el centro de la atención internacional durante las primeras horas de la visita.

¿Qué mensaje dejó León XIV en su primer día en Barcelona?

El papa León XIV centró su primer mensaje en Cataluña en la necesidad de fortalecer la unidad y la convivencia. Durante la homilía celebrada en la Catedral de Barcelona, destacó el papel de la capital catalana y llamó a sus habitantes a asumir una responsabilidad especial frente a los desafíos actuales.

“Barcelona es llamada ‘Cap i casal (capital) de Catalunya’, lo que da a esta comunidad, a todos vosotros, barceloneses y catalanes, una vocación y una responsabilidad especial de convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad”, afirmó el pontífice.

En otro de los pasajes más destacados de su intervención, León XIV vinculó ese mensaje con el contexto internacional y social actual.

¿Qué mensaje dejó León XIV en su primer día en Barcelona? EFE

“ En un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista ”, pidió a los catalanes que sean “mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias”.

El Papa también trasladó ese llamado al interior de la Iglesia catalana. Durante la homilía elogió a quienes, “más allá de toda la polarización”, trabajan para construir “armonía y comunión”.

Tras el acto religioso, León XIV sorprendió a los fieles que se encontraban en la plaza de la Catedral y les dirigió unas breves palabras.

“Gracias por la alegría y que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos”, expresó antes de despedirse en catalán con un “Adéu-siau”.