Autorizado por el Gobierno: suspenden todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta base de datos

La Agencia Tributaria ha anunciado medidas contundentes contra los contribuyentes que mantienen deudas fiscales importantes o incumplen reiteradamente con sus obligaciones tributarias.

Según fuentes oficiales, Hacienda podrá suspender de forma cautelar el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito pertenecientes a determinados contribuyentes incluidos en una lista específica.

Hacienda suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista. Fuente: Archivo

Decisión para combatir el fraude fiscal y garantizar el cobro de deudas

La medida, que se encuentra en el contexto de un plan más integral de supervisión y control fiscal, no repercutirá en la totalidad de la población, sino exclusivamente en aquellos individuos que consten en determinados registros críticos elaborados por la Agencia Tributaria.

Entre los propósitos se incluyen tanto a particulares como a empresas que exhiben perfiles de elevado riesgo o que han sido previamente notificados por las autoridades competentes.

Hacienda suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista. Fuente: Archivo

Conoce quiénes figuran en la lista de Hacienda

La lista de Hacienda está compuesta por contribuyentes con deudas superiores a los 600.000 euros con la Agencia Tributaria, que no han sido saldadas ni fraccionadas y cuya situación esté consolidada. Este listado se publica anualmente y abarca tanto a personas físicas como jurídicas.

Además, en los últimos años se ha introducido un nuevo criterio: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Es decir, aunque la deuda sea inferior, si una persona o empresa acumula múltiples requerimientos ignorados, puede ser incluida también en una categoría especial de vigilancia.

Suspensión de cuentas y tarjetas: causas, consecuencias y qué hacer

Cuando Hacienda activa esta medida, su acción consiste en solicitar a las entidades financieras la inmovilización temporal de las cuentas corrientes y tarjetas vinculadas al contribuyente afectado.

No se trata de un embargo automático; sin embargo, se realiza una paralización preventiva con el fin de evitar la disposición de fondos antes de que se lleve a cabo un procedimiento formal.

Los contribuyentes que reciban una notificación de este tipo pueden:

Pagar la deuda total o parcial para desbloquear la situación.

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento , siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Presentar alegaciones si consideran que han sido incluidos por error o si existe un litigio pendiente.

El proceso es ágil y automatizado, por lo que se aconseja actuar con prontitud para evitar consecuencias más severas, tales como embargos definitivos o procesos judiciales.

La Agencia Tributaria publica anualmente el listado de grandes morosos en su sitio web oficial, www.agenciatributaria.es. Asimismo, los contribuyentes afectados reciben una notificación previa, ya sea mediante correo certificado o a través de su buzón en la sede electrónica, donde se les informa de su inclusión y de las posibles consecuencias.

Es aconsejable consultar regularmente el estado fiscal personal a través del sistema Renta WEB o el portal de Deudas y Pagos, donde se puede verificar la existencia de algún expediente abierto o reclamación pendiente.

Según explican desde el Ministerio de Hacienda, "no se trata de una caza de brujas, sino de una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo“.

Esta medida forma parte de una nueva estrategia de Hacienda centrada en la disuasión y el cobro efectivo, especialmente tras la aprobación de nuevas normativas que endurecen las sanciones por ocultamiento de patrimonio, falsedad documental o utilización de entramados societarios para evitar impuestos.