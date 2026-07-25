Con la llegada del verano y las temperaturas extremas, numerosos ciudadanos españoles buscan instalar dispositivos de aire acondicionado en sus hogares. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal, publicada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece con claridad que no se puede colocar una unidad en la fachada sin la autorización de la comunidad de propietarios.

El artículo 7 de esta normativa es categórico: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores», añadiendo que tampoco puede perjudicar «los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”.

De este modo, las fachadas se consideran elementos comunes. Cualquier intervención en ellas requiere consentimiento vecinal, lo que limita la instalación de equipos de climatización en plena ola de calor.

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Qué significa esta prohibición para los vecinos

Un experto de Millennials Abogados fue enfático en un vídeo que circuló en redes sociales: “La respuesta es no”. Al ser consultado sobre la posibilidad de que un vecino instale un aire acondicionado en la fachada, indicó que la Ley de Propiedad Horizontal lo prohíbe categóricamente sin la correspondiente autorización.

El letrado enfatizó que “el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal prohíbe a los propietarios llevar a cabo cualquier alteración, ya sea de los elementos comunes o privativos, siempre que se modifique la estética del edificio.” Este principio resguarda la armonía arquitectónica del inmueble y previene decisiones unilaterales que puedan perjudicar a la comunidad.

Adiós al aire acondicionado | El Gobierno prohíbe instalarlos en las fachadas de todas las viviendas sin autorización. Fuente: Archivo

Excepciones clave en la Ley de Propiedad Horizontal

Aunque la prohibición es clara, la normativa contempla excepciones. El abogado explicó que “esta prohibición tendrá excepciones siempre y cuando su aparato sea instalado en una zona privada que no altere los elementos comunes de la comunidad de propietarios”.

Esto significa que un propietario puede colocar un equipo en terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no afecte la estética ni a los elementos comunes. No obstante, incluso en estos casos, se recomienda informar previamente a la comunidad para evitar conflictos o posibles reclamaciones posteriores.

Además, la ley habilita solicitar autorización formal a la junta de propietarios. Para ello, se debe presentar un proyecto con la ubicación, características técnicas y el impacto visual del aparato, que será votado en junta según las mayorías previstas.

Frente a estas limitaciones, existen alternativas legales para climatizar las viviendas. Una opción es utilizar sistemas portátiles o splits que no requieren unidades exteriores en la fachada. También se pueden instalar equipos en patios interiores, cubiertas o zonas habilitadas en el diseño original del edificio.

Estas alternativas permiten cumplir la ley sin renunciar al confort térmico, compatibilizando las necesidades individuales con el respeto a la estética del inmueble.