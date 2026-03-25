El portaaviones más grande de Europa ya está en construcción bajo jurisdicción francesa. Este coloso naval no solo superará en tamaño a cualquier otro buque de guerra construido en el continente, sino que se convertirá en el orgullo nacional de Francia y un símbolo de la nueva era de la defensa europea. El Porte-Avions de Nouvelle Génération (PANG) inició su construcción hace pocos días y reemplazará al histórico Charles de Gaulle, el único portaaviones nuclear europeo que actualmente se encuentra en servicio. De esta manera, marcará un salto tecnológico sin precedentes y consolidará al país como potencia naval de primer nivel en el siglo XXI. Con sus imponentes 80.000 toneladas y 310 metros de longitud, la nueva nave será una verdadera base aérea flotante. Estará impulsado por dos reactores nucleares de última generación, lo que le otorgará una autonomía estratégica excepcional. Gracias a esta propulsión nuclear, el buque podrá operar durante largos períodos sin necesidad de repostar combustible, permitiendo misiones de gran alcance y proyección de poder a miles de kilómetros de distancia. Pero el tamaño no es lo único que destaca. Su cubierta ha sido especialmente diseñada para operar más de 40 aeronaves, incluyendo cazas de última generación, drones y sistemas de alerta temprana. Además, incorporará catapultas electromagnéticas similares a las más avanzadas del mundo, un sistema que representa un verdadero salto tecnológico en la guerra naval moderna y que permitirá lanzar y recuperar aviones con mayor eficiencia y seguridad. No se trata solamente de un buque de guerra, el Porte-Avions de Nouvelle Génération es un proyecto que combina escala monumental, innovación tecnológica y capacidad aérea en un solo barco. Las principales ventajas son: Se estima que la inversión total superará los 10.000 millones de euros. Las autoridades francesas prevén que el portaaviones entre en servicio hacia el año 2038, convirtiéndose en el buque insignia de la Marina Nacional francesa por décadas.