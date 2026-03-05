Las lluvias en España vuelven a marcar la agenda meteorológica del país y ya provocan consecuencias directas en eventos públicos y en la vida cotidiana. Este jueves, el temporal obligó a cancelar uno de los actos más emblemáticos de las Fallas y activó alertas meteorológicas en varias regiones. En Valencia, las precipitaciones obligaron a suspender la mascletà prevista en la plaza del Ayuntamiento, uno de los espectáculos pirotécnicos más importantes del calendario fallero. El evento debía dispararse a las dos de la tarde y era parte del ciclo oficial de celebraciones. Según informó el consistorio, la decisión se tomó por motivos de seguridad ante la intensidad del temporal. Desde el Ayuntamiento explicaron que la cancelación se produjo “al no poder garantizar que el montaje se realizara con las debidas garantías ni dentro del horario previsto”. Al mismo tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que las lluvias continuarán afectando a buena parte del país durante los próximos días, con acumulaciones significativas en varias regiones del Mediterráneo y del norte peninsular. Las lluvias en España tendrán especial impacto en el área mediterránea y en algunas regiones del norte, donde los acumulados de precipitación podrían ser importantes durante las próximas horas. La Aemet anticipa que las precipitaciones serán especialmente intensas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, donde se esperan registros elevados. En algunos puntos, las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, “se registrarán más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en amplias zonas de la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón”, mientras que en el Pirineo y en áreas de Girona también podrían darse acumulados similares. El temporal no solo traerá lluvia. También se esperan chubascos intensos en Baleares, con tormentas que podrían afectar a varias zonas del archipiélago y del este peninsular. Las alertas meteorológicas se extienden este jueves por buena parte del territorio español. Siete comunidades autónomas se encuentran bajo aviso amarillo debido al impacto del temporal. Según la Aemet, “siete comunidades autónomas, especialmente del área mediterránea aunque también del noroeste y zona sur, están hoy en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, temporal marítimo y nieve”. Las regiones afectadas por los avisos meteorológicos son Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El temporal también se deja sentir en el mar. En la costa atlántica del norte se esperan condiciones adversas, con olas que pueden alcanzar varios metros de altura. Las previsiones señalan que “el temporal marítimo dejará olas de hasta 5 metros en Galicia y en el litoral occidental asturiano”, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia en varias zonas costeras. El temporal se reparte por casi todo el país y el pronóstico meteorológico muestra lluvias, nieve y descenso de temperaturas en numerosas regiones. Galicia: lluvias y chubascos con descenso notable de las temperaturas máximas. Asturias: precipitaciones persistentes y nieve en cotas altas, con niveles entre 1.600 y 1.800 metros. Cantabria: lluvias que se intensificarán desde el mediodía, especialmente en la franja central de la región. País Vasco: lluvias generalizadas a partir de la tarde con intervalos nubosos durante la jornada. Castilla y León: lluvias frecuentes por la tarde y la noche y posibilidad de nieve en zonas montañosas. Cataluña: precipitaciones generalizadas que pueden ser fuertes en el litoral y el Pirineo de Girona. Comunidad Valenciana: lluvias persistentes y localmente fuertes, con posibilidad de tormentas. Baleares: chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y precipitaciones intensas en Mallorca y Pitiusas. Andalucía: precipitaciones débiles a moderadas con temperaturas en descenso. Madrid y centro peninsular: lluvias y chubascos más probables a partir de la tarde. Las previsiones meteorológicas indican que el episodio de lluvias en España podría prolongarse durante varios días debido a la sucesión de sistemas atmosféricos que afectan al país. La borrasca Regina seguirá generando precipitaciones en gran parte del territorio. Según explicó el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, “la borrasca Regina dejará precipitaciones y chubascos durante el resto de la semana en buena parte del territorio”. Además, el fin de semana podría traer nuevos episodios de inestabilidad. Los meteorólogos anticipan la posible llegada de una nueva dana el sábado que mantendría el ambiente inestable. En ese escenario, las lluvias podrían continuar en numerosas zonas del país, especialmente en el área mediterránea y en el norte, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución exacta del sistema. Mientras tanto, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones meteorológicas ante posibles tormentas, granizo o fuertes rachas de viento que podrían afectar a la movilidad y a diversas actividades al aire libre.