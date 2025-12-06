El pueblito de Asturias que está tan alejado que solo se puede llegar caminando y es ideal para desconectarse. Fuente: Shutterstock.

Bulnes, un pequeño pueblo enclavado en el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, en Asturias, es el destino perfecto para una escapada de fin de semana para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Este pintoresco lugar ofrece una combinación única de historia, paisajes naturales impresionantes y una experiencia de viaje inolvidable.

Cómo llegar a Bulnes

Para llegar a Bulnes, no hay acceso directo por carretera, lo que lo hace aún más especial y apartado. La opción más común es tomar el funicular desde Poncebos, que te lleva a través de la montaña en un viaje de unos 8 minutos. Esta maravilla de la ingeniería ofrece vistas espectaculares y es una experiencia en sí misma.

El Naranjo de Bulnes, también conocido como Picu Urriellu, es una de las cimas más emblemáticas de los Picos de Europa. (Imagen: Wikimedia Commons / Miguel Sáenz de Santa María)

Alternativamente, para los más aventureros, se puede optar por una caminata de aproximadamente una hora y media siguiendo la ruta del Canal del Tejo, un sendero que serpentea a través de impresionantes paisajes montañosos.

Qué hacer en Bulnes

Una vez en Bulnes, puedes disfrutar de la serenidad y la belleza del entorno natural. Es un punto de partida ideal para numerosas rutas de senderismo, incluyendo la famosa ruta hacia el Naranjo de Bulnes, también conocido como Picu Urriellu, una de las cimas más emblemáticas de los Picos de Europa.

El pueblo en sí, dividido en Bulnes de Arriba (El Castillo) y Bulnes de Abajo (La Villa), es un encanto. Puedes explorar sus callejuelas empedradas, admirar las tradicionales casas de piedra y disfrutar de la hospitalidad local en sus bares y restaurantes, donde no debes dejar de probar el famoso queso de Cabrales.

La historia de Bulnes

Bulnes tiene una historia fascinante, marcada por su aislamiento y su lucha por la supervivencia en un entorno montañoso. Durante mucho tiempo, el único acceso al pueblo era a pie, lo que le daba un carácter único y preservaba sus tradiciones y modo de vida. Con la llegada del funicular en 2001, Bulnes se ha abierto más al mundo exterior, pero aún conserva su encanto y autenticidad.

En Bulnes puedes explorar sus callejuelas empedradas, admirar las tradicionales casas de piedra y disfrutar de la hospitalidad local en sus bares y restaurantes. (Imagen: Shutterstock)

Ciudad más cercana

La ciudad más cercana a Bulnes es Arenas de Cabrales, situada a unos 15 kilómetros. Arenas de Cabrales es conocida por ser un centro de actividades al aire libre y por su mercado semanal de quesos. Es el lugar perfecto para alojarse si buscas más opciones de servicios y alojamiento, o para hacer algunas compras antes de dirigirte a Bulnes.

Entonces, una escapada de fin de semana a Bulnes es una oportunidad para desconectar, disfrutar de la naturaleza y experimentar un pedazo de la historia y cultura asturianas. Con su acceso único y su entorno natural impresionante, Bulnes promete ser una experiencia que no olvidarás.