El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del sábado 11 de julio

Durante el sábado, 11 de julio de 2026,

Los números ganadores son 05 14 23 24 38 43, la cifra complementaria es el 34 y el número de reintegro es el 1.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "2147800.85" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganador con un galardón de "166979.67" euros.

Para el sorteo del sábado, 11 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.425.966 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.492.140,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 2147800.85 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 166979.67 euros.

3.Cinco aciertos: 91 ganadores con un premio de 917,47 euros.

4.Cuatro aciertos: 5277 ganadores con un premio de 23,73 euros.

5.Tres aciertos: 96486 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 539884 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Antes de jugar, define un presupuesto y un límite de tiempo y respétalos sin excepción. Juega por diversión, no persigas pérdidas y toma descansos frecuentes.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o notas que pierdes el control, busca apoyo.