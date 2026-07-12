El tiempo en España durante este domingo, 12 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 12 de julio

El clima en España seguirá siendo estable en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos y algunas nubes medias y altas. Por la tarde, podría haber chubascos y tormentas en el área cantábrica, norte de Galicia y este de Castilla-La Mancha, con posibilidad de fenómenos fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán significativamente en Galicia y oeste de Castilla y León, mientras que en Baleares y la mitad oriental peninsular se superarán los 35 grados. El viento será moderado, soplando de componente este en Baleares y el nordeste, con variante de oeste en los litorales del sur.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid habrá intervalos de nubes altas y de evolución, posible calima y algún chubasco de madrugada en el oeste; máximas en descenso, mínimas al alza en el este y vientos flojos a moderados de componente sur.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con algunas nubes altas y matinales en el atlántico y extremo oriental. Temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 15, con un descenso en el interior oriental. Vientos flojos a moderados del oeste en el litoral y variables en el resto.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y 38 grados de máxima, con un ascenso en el tercio norte y condiciones elevadas en las depresiones del interior y valles del Pirineo. El viento será flojo por la mañana, fijándose de este y sureste moderado al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en el Pirineo y el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y alcanzarán los 38 grados de máxima, con un ascenso en el Pirineo y cambios locales en el resto. En el valle del Ebro, se espera un viento del sureste moderado, con rachas ocasionalmente fuertes por la tarde, mientras que en otras áreas habrá viento flojo a moderado del sur y sureste.

El clima en Asturias será nuboso por la mañana, con chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, especialmente por la tarde en el oeste. Las temperaturas descenderán ligeramente, oscilando entre 30 y 15 grados y el viento será flojo, aumentando a moderado en el litoral durante la madrugada.

Cómo estará el clima en España este miércoles 25 de marzo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominarán intervalos de nubes altas tendiendo a cielos poco nubosos, con polvo en suspensión. Mínimas en ascenso; máximas en descenso en el este de cada isla y en ascenso en el oeste. Viento flojo a moderado del este, con rachas fuertes en la cara norte de la sierra de Tramontana.

En las islas orientales, se prevén intervalos nubosos que disminuirán a poco nuboso o despejado por la mañana. En las islas occidentales, habrá predominio de intervalos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y en el interior durante el día, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 28 grados. El viento será entre flojo y moderado del nordeste, con brisas en costas del sur y oeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielos poco nubosos con nubes altas, temperaturas con ligeros cambios y viento: noreste moderado en el litoral y flojo variable, tendiendo a este con intervalos de moderado por la tarde en el resto.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará poco nuboso con algunas nubes medias y altas durante el día, con chubascos ocasionales y tormentas, especialmente en el norte y el tercio este, donde no se descarta la posibilidad de granizo en el extremo nororiental; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el oeste mientras que en el este tendrán un ligero ascenso, con máximas en descenso notable en el oeste y ligero en el este, alcanzando un máximo de 41 grados y un mínimo de 14 grados y con viento del suroeste y sur más intenso en las áreas de tormenta.

El clima se presenta con intervalos de nubes altas y de evolución, con probabilidad de cielos turbios por calimas. De madrugada, se espera algún chubasco disperso en el entorno de Toledo, mientras que al final de la tarde se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes, con posibilidad de granizo en el extremo oriental de Guadalajara, Cuenca y Albacete. Las temperaturas mínimas estarán en aumento, alcanzando los 15 grados y las máximas descenderán, pudiendo llegar a 36 grados en algunas áreas. Los vientos serán flojos y moderados del sur, con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos del oeste moderados y temperaturas sin cambios, con máxima de 26 °C y mínima de 20 °C.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero descenso (máxima de 28°C y mínima de 23°C) y vientos flojos a moderados de componente oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará poco nuboso al principio, aumentando a nuboso con lluvias y chubascos dispersos, especialmente fuertes por la tarde y granizo grande en el noroeste; las temperaturas oscilarán entre 18 y 39 grados, con vientos flojos a moderados. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso con posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas en ascenso con máximas de 38 grados y mínimas de 19.

En La Rioja habrá cielo poco nuboso con nubes medias y altas de evolución diurna, chubascos ocasionales con tormenta y viento del sureste más intenso en zonas de tormenta, con temperaturas entre 21 y 41 °C.