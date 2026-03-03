Desde el 2 de marzo de 2026, Barcelona recuperó de manera definitiva la circulación en sentido montaña del Túnel de la Rovira, una de las infraestructuras viales más importantes de la ciudad. Tras aproximadamente un año de intensas obras de renovación, los vehículos pueden volver a transitar por el tubo habitual ascendente (salida de la ciudad), lo que supone un gran avance en la movilidad urbana y metropolitana. El Túnel de la Rovira, inaugurado en 1987 y con una longitud de 1300 metros, conecta los barrios del Baix Guinardó y el Carmel con la Ronda de Dalt. Esta vía clave facilita el acceso entre el centro de Barcelona y las zonas de montaña, actuando como un enlace esencial que une la capital catalana con gran parte de la provincia y el área metropolitana. Su renovación integral busca poner al día una infraestructura con casi 40 años de antigüedad, mejorando significativamente la seguridad, la eficiencia y la comodidad para miles de conductores diarios. Las obras, con una inversión total de 20,7 millones de euros, se centraron en varios ejes prioritarios: reparación de patologías estructurales, mejora de la impermeabilización y el drenaje para mayor durabilidad. También hubo una renovación completa del pavimento con acabados ultrafinos, sustitución de la iluminación por tecnología LED más eficiente y actualizaciones en las instalaciones eléctricas. Además, se han incorporado modernas medidas de seguridad, como galerías de evacuación adicionales, paneles informativos, cámaras de vigilancia, semáforos internos, barreras y sistemas de comunicación avanzados que permiten gestionar incidencias en tiempo real. Durante el periodo de renovación, que incluyó cortes nocturnos y desvíos temporales (el tráfico en sentido montaña se mantuvo activo, aunque por el tubo descendente en fases puntuales), se minimizaron las afectaciones al máximo. El sentido mar (entrada a la ciudad) permaneció cortado desde el primer trimestre de 2025, pero su reapertura está prevista en las próximas semanas, completando así la recuperación total del túnel. Esta reapertura definitiva del sentido montaña representa un hito clave para la fluidez del tráfico en Barcelona. Al restablecer el tubo habitual ascendente, se reduce la congestión en accesos alternativos y se optimiza la conexión entre la capital y las comarcas cercanas, beneficiando tanto a residentes como a quienes viajan hacia el interior de la provincia. Con estas mejoras, el Túnel de la Rovira se consolida como una arteria más segura, moderna y eficiente, preparada para soportar el volumen de tráfico actual y futuro.