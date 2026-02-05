Lidl ha ampliado su catálogo de electrodomésticos en España con un lavavajillas compacto de 860 W pensado para espacios reducidos y hogares con pocas necesidades de carga. El equipo destaca por su tamaño pequeño, su funcionamiento versátil y la posibilidad de usarse sin conexión directa al agua. Este nuevo lavavajillas, comercializado bajo la marca Silvercrest, está diseñado para dos cubiertos y ofrece cinco programas de limpieza distintos, además de control táctil y un consumo ajustado tanto de agua como de energía. Se trata de un lavavajillas compacto de 860 W que puede funcionar de dos maneras: con conexión directa al suministro de agua o mediante un depósito de agua integrado, lo que permite instalarlo sin obras ni tomas específicas. Alcanza una temperatura máxima de 70 °C y cuenta con control táctil para seleccionar programas y funciones como inicio, pausa o apagado. Está pensado para lavar hasta dos cubiertos por ciclo, con un consumo de agua de 5 litros y un nivel de ruido de 58 dB, lo que lo convierte en una opción discreta para cocinas pequeñas o usos puntuales. El lavavajillas compacto de Lidl tiene un precio de 224,99 euros. Según detalla la cadena, este producto solo puede comprarse online y no está disponible en tiendas físicas. De ese modo, forma parte del catálogo de electrodomésticos Silvercrest y se comercializa exclusivamente a través de la plataforma digital de Lidl.