Colombres, una joya escondida en el norte de España, ha sido reconocida como uno de los pueblos más encantadores de Asturias. Conocido como “La pequeña Habana” por su arquitectura colonial inspirada en Cuba, este destino combina historia, cultura y belleza natural. Sus calles empedradas, sus coloridas casonas y su ambiente tranquilo lo convierten en un verdadero museo al aire libre. Declarado Bien de Interés Cultural y galardonado como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2015, Colombres conserva el legado de los llamados “indianos”, aquellos asturianos que emigraron a América y regresaron con fortuna para transformar su tierra natal. Sus edificaciones, su feria anual y su espíritu cosmopolita evocan una época de esplendor que aún se respira en cada rincón. Colombres es la capital del municipio de Ribadedeva y su desarrollo está íntimamente ligado a los emigrantes que prosperaron en América durante los siglos XIX y XX. A su regreso, los indianos construyeron majestuosas mansiones, escuelas y plazas con un estilo que fusionaba la tradición asturiana con influencias caribeñas. El símbolo máximo de este legado es la Quinta Guadalupe, un imponente edificio de 1906 que alberga el Archivo de Indianos – Museo de la Emigración, dedicado a preservar la memoria de quienes cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor. Además, cada mes de julio el pueblo celebra la Feria de Indianos, donde las calles se llenan de música, trajes de época, productos de ultramar y actividades culturales. Colombres ofrece múltiples atractivos para recorrer a pie y disfrutar de su entorno natural y patrimonial: Colombres se encuentra en el extremo oriental de Asturias, muy cerca de la frontera con Cantabria. Está perfectamente comunicado por carretera y es accesible desde varias ciudades: Además, Colombres es una parada destacada en el Camino del Norte, una de las rutas más pintorescas del Camino de Santiago. Los peregrinos llegan desde Comillas (28 km) y parten hacia Llanes (23 km), atravesando un paisaje de mar, montaña y tradición.