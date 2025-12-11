En esta noticia
Lidl amplía su catálogo de electrodomésticos inteligentes con un producto que promete convertirse en el nuevo imprescindible de las cocinas españolas. Se trata de la panificadora automática Silvercrest de 850 W, un dispositivo que permite preparar pan casero, masa para pizza, mermeladas e incluso yogur, todo con un solo toque y sin esfuerzo.
Su versatilidad y facilidad de uso la han posicionado como uno de los artículos más buscados del supermercado alemán, gracias a que automatiza todo el proceso de amasado, fermentación y horneado.
Además, cuenta con múltiples programas ajustables y niveles de tostado, ideales para quienes buscan una experiencia de panadería profesional en el hogar.
¿Cómo funciona la panificadora automática?
La panificadora automática Silvercrest Kitchen Tools es un electrodoméstico diseñado para elaborar una amplia variedad de recetas caseras, desde panes tradicionales hasta masas dulces. Con 16 programas automáticos y 3 niveles de tostado, mezcla, amasa, fermenta y hornea de forma completamente autónoma.
Entre sus funciones más destacadas se encuentran los programas especiales para pan sin gluten, masa de pizza o pasta, mermelada, yogur y la posibilidad de guardar hasta 8 recetas personalizadas.
Además, incluye un temporizador de 15 horas y una función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos, lo que permite disfrutar del pan recién hecho en el momento deseado.
Características principales del producto
Funciones
- 16 programas automáticos y 3 niveles de tostado.
- Secuencia de cocción automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea.
- Programas especiales: pan sin gluten, masa de pizza, mermelada, yogur, entre otros.
- Peso programable del pan: 1000, 1250 o 1500 g.
- Función exprés: pan de 1500 g en solo 80 minutos.
- Temporizador de 15 horas con inicio diferido.
- Señales acústicas y visuales para añadir ingredientes o retirar la varilla.
Elementos
- Revestimiento antiadherente ILAG en el molde y varilla amasadora.
- Aplicación de acero inoxidable de alta calidad y ventana de visualización.
- Incluye accesorios: libro de recetas, vaso y cuchara medidora, extractor y manual de uso.
Ficha técnica
- Potencia: 850 W (calor) + 100 W (motor).
- Dimensiones: 27 × 42 × 29,7 cm.
- Peso total: 5,35 kg.
¿Cómo comprar la panificadora de Lidl?
La panificadora automática está disponible por 39,99 euros, exclusivamente en la tienda online de Lidl. Este producto no se encuentra en tiendas físicas, por lo que debe adquirirse a través del sitio web oficial.
Con su amplia variedad de funciones, diseño moderno y materiales de calidad, esta panificadora se presenta como una inversión ideal para quienes buscan disfrutar del auténtico sabor del pan casero sin complicaciones, directamente desde la comodidad del hogar.