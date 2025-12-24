Se despiden las heladerías para siempre: este nuevo producto de Lidl permite hacer tu propio helado casero por 10 euros.

Lidl ha vuelto a sorprender en España con un lanzamiento ideal para los amantes de los postres fríos. Se trata de la Heladera eléctrica 1 L 12 W Silvercrest, un pequeño electrodoméstico pensado para preparar helados y sorbetes caseros de manera rápida y sencilla.

Con solo 40 minutos de funcionamiento, es capaz de crear cremas heladas listas para servir, sin necesidad de complicados procesos o ingredientes especiales.

¿Cómo funciona la máquina para hacer helados de Lidl?

La máquina cuenta con un motor desmontable que permite un giro a derecha e izquierda para lograr una mezcla uniforme.

Además, incorpora una tapa con abertura, lo que facilita añadir ingredientes como frutas, chips de chocolate o frutos secos durante la preparación.

Esta nueva máquina permite hacer tu propio helado casero por 10 euros. (Fuente: Lidl) Lidl

Características principales de la heladera Silvercrest

Datos técnicos

Capacidad: aproximadamente 1,65 litros.

Potencia: 12 W.

Medidas: 20,3 x 23 x 24,1 cm.

Peso: cerca de 2,36 kg.

Tiempo de preparación: unos 40 minutos.

¿Qué incluye?

Motor desmontable: con giro bidireccional.

Tapa con abertura: para incorporar ingredientes sin detener el proceso.

Modelos disponibles: menta y rojo.

Incluye: seis recetas en el manual (una de ellas vegana).

Materiales: carcasa de plástico y pies de silicona.

Este nuevo producto permite hacer tu propio helado casero por 10 euros. (Fuente: Lidl). Lidl

¿Cómo comprar la máquina para helados de Lidl?

El producto estrella de Lidl se ofrece actualmente con un 26% de descuento, por lo que su precio final es de 10,99 euros. La heladera no se encuentra disponible en tiendas físicas: solo puede adquirirse a través de la tienda online de Lidl, donde las unidades son limitadas debido a la alta demanda.

Gracias a su precio accesible y su facilidad de uso, esta heladera eléctrica promete convertirse en el aliado perfecto para disfrutar de postres fríos sin salir de casa.