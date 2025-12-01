Se despiden El Corte Inglés, Mercadona, Lidl o Aldi: este es el supermercado con el que ahorrarás hasta 1000 euros.

El Corte Inglés, Mercadona, Lidl, Aldi, Dia y Alcampo son los supermercados más importantes que hay en España y están distribuidos en distintas partes del país.

Cada uno de ellos compiten por tener las mejores ofertas de sus productos día a día y de esa manera atraer a todos sus clientes. Sin embargo, con el correr del tiempo llegaron otros establecimientos para pisar fuerte, tal es el caso de Supermercados Dani.

¿Qué características tiene el Supermercado Dani?

Supermercado Dani llegó a España en 1959, a Granada, donde se instaló su primer establecimiento. De acuerdo a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) este lugar de compras es el más barato del país de acuerdo al último informe del 2022.

Según el estudio, el ahorro medio nacional comprando en este establecimiento más barato es de 994 euros al año, un 7,3% menor que en 2021. Este ahorro supone un 17,9% del presupuesto que un hogar medio destina a la cesta de la compra.

Supermercado Dani, es uno de los establecimientos más baratos para realizar la compra del mes en España. Fuente: sitio oficial.

Actualmente, lleva ya más de 20 años ostentando este puesto, tanto es así que incluso su flota de camiones lleva el lema "El más barato de España". De acuerdo al sitio Business Insider, el lugar comenzó a vender productos no perecederos y a granel, hasta que pronto amplió a la carne y verduras.

Los bajos precios de sus productos frescos fueron el impulso para habilitar un supermercado tras otro.

¿Qué pueden comprar los clientes en el Supermercado Dani?

Actualmente, los clientes pueden comprar productos en droguería, perfumería, frutería, carnicería, pescadería, panadería, hogar, bazar, juguetes, camping, jardín, playa, viajes y electrodomésticos.

Su horario comercial es de lunes a sábados 9:30h a 14:00h y luego de 17:30h a 21:00h.

¿Cómo comprar en el Supermercado Dani?

Los clientes tienen la posibilidad de realizar sus compras de forma física y ver las ofertas a través de su aplicación.

¿Dónde se encuentran las tiendas de Supermercados Dani?

Actualmente, los clientes pueden comprar en las siguientes comunidades de España: