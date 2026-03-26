El proceso de modernización de la seguridad vial en España ha alcanzado un punto de no retorno. Tras un periodo de convivencia entre distintos sistemas de señalización, el Gobierno ha ratificado la salida definitiva de circulación de las balizas V-16 convencionales. Estos dispositivos, que en su momento llegaron para jubilar a los tradicionales triángulos de emergencia, tienen ahora los días contados si no cumplen con el requisito de la conectividad digital. La normativa actual exige que cualquier dispositivo luminoso de preseñalización de peligro deba comunicar de forma automática su activación a la nube de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta medida persigue un objetivo claro de protección ciudadana, ya que permite avisar al resto de los conductores sobre la presencia de un coche averiado o accidentado mucho antes de que lleguen a su altura. Muchos conductores adquirieron las primeras versiones de la baliza V-16 pensando en una solución a largo plazo. Sin embargo, aquellas luces que carecen de una tarjeta SIM o sistema de transferencia de datos han dejado de ser válidas legalmente. El Ejecutivo subraya que la efectividad del sistema reside en la geolocalización en tiempo real, algo que los modelos más antiguos y económicos no pueden ofrecer. El reemplazo obligatorio por la V-16 conectada supone que, al activarse el imán sobre el techo del vehículo, la señal envía las coordenadas exactas a los centros de gestión de tráfico. Esta información se refleja inmediatamente en los paneles luminosos de las autopistas y en las aplicaciones de navegación de otros usuarios, creando un entorno de conducción mucho más previsible y seguro. El uso de un dispositivo que no esté homologado o que haya superado su periodo de validez técnica puede derivar en sanciones económicas importantes. La DGT recuerda que las balizas deben garantizar una conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya debe estar incluido en el precio de compra del aparato. De esta manera, el usuario se asegura de no tener que pagar cuotas mensuales adicionales por el servicio de datos. Es fundamental comprobar que el dispositivo cuenta con el sello de homologación correspondiente en el que se especifique su capacidad de conexión. Las autoridades insisten en que la visibilidad de la luz debe alcanzar un radio de un kilómetro y que su batería tiene que asegurar un funcionamiento prolongado en condiciones climáticas adversas. Esta transición definitiva hacia lo digital marca el cierre de una etapa donde la señalización dependía exclusivamente de la vista del conductor. Con la plena implementación de la plataforma DGT 3.0, España se posiciona a la vanguardia europea en la gestión inteligente de incidentes viales, priorizando la reducción de riesgos para quienes deben bajar del vehículo en plena vía.