El carnet de conducir en mayores de 65 años en España vuelve al centro del debate en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. Cada vez hay más conductores de edad avanzada en las carreteras, lo que obliga a revisar los criterios de seguridad vial sin perder de vista la autonomía personal. En este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado los controles sobre este grupo. Las medidas no implican una retirada automática del permiso, pero sí establecen revisiones más frecuentes y exigentes para comprobar si se mantienen las condiciones necesarias para conducir con seguridad. El principal cambio afecta a los plazos del carnet de conducir en mayores de 65 años. Según la normativa vigente publicada por la DGT, a partir de los 65 años la renovación debe realizarse cada cinco años, frente a los diez años establecidos para conductores más jóvenes. Este ajuste permite un seguimiento más cercano del estado de los conductores. Cada renovación exige superar un reconocimiento psicofísico obligatorio en un centro autorizado, donde se evalúan aspectos clave como la visión, la audición, la capacidad de reacción y la coordinación motora. Además, la DGT puede reducir aún más el periodo de validez del permiso si el informe médico lo recomienda. Esto ocurre en casos donde se detectan patologías o limitaciones que requieren controles más frecuentes. La normativa también contempla la posibilidad de aplicar restricciones personalizadas. La DGT puede limitar el permiso de conducción en función de las condiciones detectadas en el reconocimiento médico. Entre las restricciones más habituales se encuentran la conducción únicamente durante el día, la obligación de usar determinados dispositivos correctores o la limitación a trayectos dentro de un radio específico. Estas medidas buscan reducir el riesgo sin eliminar completamente la capacidad de conducir. Según la información oficial de la DGT, estas decisiones no se basan en la edad, sino en la aptitud psicofísica del conductor. El enfoque es individual y pretende equilibrar la seguridad vial con la movilidad de las personas mayores. En España no existe una edad límite para conducir. La DGT ha reiterado en distintas comunicaciones que el permiso no se retira por cumplir años, sino únicamente si no se superan los controles médicos exigidos. Este criterio se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Europea, que defiende evaluaciones periódicas basadas en capacidades y no en umbrales de edad fijos. En la práctica, esto significa que una persona puede seguir conduciendo más allá de los 80 años si mantiene las condiciones necesarias. Sin embargo, los controles más frecuentes hacen que el seguimiento sea más estricto a medida que avanza la edad. Además, los mayores de 70 años no deben pagar la tasa de renovación del permiso, aunque sí asumen el coste del reconocimiento médico en los centros autorizados. Los conductores mayores de 65 años en España deben prestar especial atención a los plazos de renovación y a los requisitos médicos exigidos. No cumplir con estos procedimientos puede derivar en la pérdida de validez del permiso. El proceso implica acudir a un centro de reconocimiento autorizado, superar las pruebas psicofísicas y completar la documentación correspondiente. En muchos casos, estos centros se encargan directamente de tramitar la renovación con la DGT. También es recomendable revisar periódicamente la información oficial publicada por la DGT para conocer posibles cambios normativos o nuevas exigencias. Mantenerse informado permite anticiparse y evitar situaciones que puedan afectar a la capacidad de conducir. En un contexto donde la población envejece de forma sostenida, la clave está en adaptar las normas sin romper el equilibrio entre seguridad y autonomía. La DGT refuerza los controles, pero mantiene un principio central: la edad, por sí sola, no determina quién puede seguir al volante.