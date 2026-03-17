A partir del 1 de enero de 2026, las luces de señalización V16 conectadas deberán ser utilizadas en los automóviles de todo el país de manera obligatoria, con el fin de reemplazar a los tradicionales triángulos de emergencia. No obstante, son escasos los conductores que comprenden su funcionamiento y la información que proporcionan. Se trata de dispositivos de emergencia que están geolocalizados y que pueden conectarse con la plataforma 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT) para ofrecer información relevante. Las balizas V16 homologadas por la agencia de tráfico informan sobre la posición del vehículo al resto de los usuarios al conectarse a la red DGT 3.0, gracias a la tarjeta eSIM que poseen integradas. De esta manera, la DGT recibe la señal y comunica la ubicación a otros conductores y vehículos que cuenten con tecnología de conectividad en su display o instrumentación multimedia, así como a través de los paneles luminosos variables de Tráfico. La empresa Vodafone ha sido seleccionada como la operadora responsable de la plataforma de la agencia de seguridad vial española durante un período de cuatro años y se encargará de proporcionar el soporte técnico necesario. La DGT3.0 es una plataforma IoT que ha sido desarrollada en la nube pública, fundamentándose en los estándares de mercado API REST y colas MQTT, según lo informado por el portal Motor Pasión. A pesar de que se encuentra en fase de pruebas, esta red ya está operativa. Las luces V16 conectadas son dispositivos que el usuario puede activar y desactivar y tienen la capacidad de comunicar al Punto de Acceso Nacional su estado de activación, desactivación y geoposicionamiento, enviando su ubicación cada 100 segundos. Los conductores que deseen incorporar la señalización V16 pueden adquirirla a un costo aproximado de 50 euros. Aquellos que realicen la conexión no incurrirán en gastos adicionales hasta el año 2038, dado que esta incluye un plan de conexión de 12 años. Un aspecto que aún no ha sido confirmado es si la conexión podrá ser actualizada una vez transcurrido dicho período o si los usuarios deberán adquirir una nueva baliza, ya que la normativa no proporciona especificaciones al respecto.