La cotización del Ethereum este lunes, 11 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.756,8 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,09% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esta tendencia sugiere un creciente interés y confianza en el mercado de criptomonedas. En la última semana, la cotización de Ethereum se mantuvo prácticamente estable con un cambio de 0.1%, señal de un comportamiento lateral de corto plazo; no obstante, en el último año acumuló una variación de -45.35%, lo que evidencia una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda durante ese periodo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 25.56%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 58.12%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.