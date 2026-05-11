Este lunes, 11 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 96.393,95 euros, cifra que refleja una variación del -0,25% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esta divergencia en tendencias sugiere que la inestabilidad del Bitcoin podría estar afectando su valor en comparación con el euro. En la última semana, Bitcoin avanzó un 1.05%, reflejando un repunte moderado en el corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumuló una variación del -24.54%, lo que implica una rentabilidad negativa en el periodo anual. Esta divergencia evidencia su alta volatilidad: el impulso reciente no compensa la corrección de los últimos 12 meses, por lo que el balance interanual sigue siendo desfavorable pese a la leve mejora semanal. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 20.1758401972816%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 35.528796497169154%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.