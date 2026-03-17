El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, confirmó oficialmente que el Gobierno multará a todos los vehículos que se detengan o estén inmovilizados en la calle si no cumplen con el requisito clave de llevar y usar correctamente la baliza V16. Esta medida, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 según la Dirección General de Tráfico (DGT), sustituye de forma obligatoria a los tradicionales triángulos de emergencia y busca mejorar la seguridad vial en España. Durante una comisión en el Congreso de los Diputados celebrada el 25 de febrero de 2026, Marlaska aclaró con total precisión cuándo se aplicará la sanción. En principio, remarcó que “no hay una política de ponerse a hacer controles aleatorios”. No obstante, señaló: “Lo que sí hay es la sanción si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza; en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción”. Es decir, la multa solo se activará cuando el coche quede inmovilizado y no se señalice correctamente con la baliza V16. No habrá controles aleatorios para verificar si los conductores llevan el dispositivo, a diferencia de lo que ocurre con alcohol, velocidad u otras normas. La baliza V16 es el único dispositivo obligatorio de preseñalización homologado. Debe estar conectada a la Plataforma DGT 3.0 y contar con certificación oficial. Marlaska defendió su utilidad con contundencia: “La baliza sirve para salvar vidas”. Además, desmintió varios mitos que han circulado: su precio oscila entre 35 y 45 euros, no existe ningún problema serio de homologación y “una baliza no está conectada a los datos de ningún vehículo”. La DGT ha recordado que los antiguos triángulos de emergencia quedaban prohibidos precisamente por su peligrosidad: provocan más de 20 fallecidos al año en España. Con la baliza V16 se elimina ese riesgo porque avisa de forma más efectiva y segura. El periodo de gracia finalizó el 25 de febrero de 2026, fecha en la que Marlaska confirmó el inicio de las posibles sanciones. Por su parte, la jefa de la DGT, Montserrat Estaca, reconoció incluso errores en la comunicación inicial: “Entonamos el mea culpa, no hemos hecho el trabajo bien”. Sin embargo, el Gobierno ha pedido a las estaciones de ITV que recuerden a los conductores la obligatoriedad de llevar una baliza V16 certificada, aunque sin imponer sanciones preventivas. La multa llegará exclusivamente en el momento en que un vehículo quede parado en la calle por avería u otra circunstancia y no se señalice correctamente.