La cotización del Ripple este lunes, 11 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,75 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,82% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento en su valor en relación al euro. Esto sugiere que el interés por Ripple está en ascenso, lo que podría indicar una mayor confianza en su potencial. En la última semana, Ripple avanzó 4.67%, mostrando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el cómputo anual acumula una caída del -45.74%, lo que refleja una evolución volátil y una rentabilidad negativa para quienes mantienen posiciones a largo plazo. Este contraste sugiere que, aunque hay impulso reciente, la tendencia dominante del último año sigue siendo bajista y no compensa las pérdidas previas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 31.35%, es menor que la volatilidad anual del 56.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.