El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius continúa generando preocupación internacional después de que las autoridades confirmaran nuevas medidas sanitarias para los pasajeros evacuados desde Tenerife. Países Bajos dispuso una cuarentena preventiva para ciudadanos neerlandeses mientras que España mantiene aislados a los pasajeros ingresados en Madrid. La situación sanitaria del Hondius provocó una operación internacional de evacuación tras registrarse tres fallecimientos a bordo y varios contagios confirmados. El caso mantiene en alerta a distintos gobiernos europeos y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las autoridades neerlandesas confirmaron que ocho ciudadanos repatriados deberán cumplir seis semanas de cuarentena preventiva en sus domicilios, aunque las medidas no serán controladas de manera coercitiva. En paralelo, en España continúan las medidas de aislamiento estricto para los pasajeros ingresados en el Hospital Gómez Ulla. Un avión fletado por el Gobierno neerlandés aterrizó en Eindhoven con 26 pasajeros evacuados del Hondius desde Tenerife después de que se detectara el brote de hantavirus a bordo. Entre ellos viajaban ocho ciudadanos neerlandeses que fueron trasladados a sus domicilios. Las autoridades sanitarias explicaron que los pasajeros deberán controlar diariamente su temperatura y mantener contacto permanente con los servicios municipales de salud. Sin embargo, aclararon que la cuarentena preventiva se basará en el cumplimiento voluntario. La ministra neerlandesa de Salud Pública, Sophie Hermans, afirmó que las medidas se apoyarán “en la responsabilidad individual” y agregó: “Espero que las personas que bajaron de ese barco comprendan que no deben correr el riesgo de contagiar a otros”. La funcionaria recordó además la gravedad del brote de hantavirus y sostuvo que “tres personas han muerto por ello, y que uno puede enfermar gravemente”. Desde los comités sanitarios GGD, Yvonne van Duijnhoven explicó que las cuarentenas “se basan en la confianza”. Aunque los pasajeros neerlandeses podrán salir brevemente de sus casas, deberán utilizar mascarilla y mantener distancia física con otras personas, incluso con convivientes. Las autoridades sanitarias ya les realizaron análisis de sangre para detectar posibles contagios. En España, catorce pasajeros procedentes del Hondius permanecen aislados en el Hospital Gómez Ulla bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. El delegado sindical del hospital, José García, aseguró que existe “riesgo cero de contacto con nadie” y explicó que las habitaciones permanecen cerradas y que el operativo de seguridad fue “máximo”. Los pasajeros pueden mantener contacto con familiares y amigos únicamente mediante sus teléfonos móviles, ya que la planta hospitalaria permanece cerrada a cualquier persona no autorizada. El protocolo sanitario continúa bajo supervisión de especialistas y autoridades sanitarias. Desde el sindicato CSIF también manifestaron preocupación por la falta de refuerzos prometidos para el hospital. Según denunciaron, “nos dijeron que iban a ser entre 60 y 90 y no ha llegado ninguno”. El sindicato añadió que “hay un gran malestar, no solo por la preocupación tener que enfrentarse a un posible virus nuevo, sino porque no ha llegado el personal de refuerzo prometido”. El capitán del MV Hondius, Jan Dobrogowski, difundió un mensaje en vídeo en el que pidió respeto para los pasajeros y tripulantes afectados por el brote de hantavirus. “Como capitán del Hondius, mi trabajo es dirigir a mi tripulación, cuidar de los pasajeros y hacer que el barco llegue seguro al puerto”, expresó Dobrogowski en el comunicado compartido por la naviera. El capitán también alertó sobre “imágenes y palabras sacadas de contexto” que “pueden ser muy dolorosas para las personas a bordo”, especialmente para quienes atraviesan situaciones de duelo e incertidumbre. Además, destacó la actitud de los pasajeros y trabajadores del crucero durante las semanas más difíciles de la emergencia sanitaria. “Debo reconocer a mi tripulación por la valentía y resolución desinteresada que han mostrado una y otra vez en los momentos más complicados”, afirmó. El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud completan este lunes la operación de desembarco del pasaje del Hondius. Tras finalizar las evacuaciones hacia Países Bajos y Australia, se espera que el crucero ponga rumbo a Róterdam. Hasta el momento, el brote de hantavirus en el Hondius dejó tres fallecidos y al menos seis contagios confirmados por la OMS, a los que se suman dos nuevos positivos detectados en pasajeros repatriados durante el fin de semana.