La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 11 de mayo de 2026 en España es de 530,7 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,7%. En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva de acuerdo al dato -1. Esto sugiere que los inversores confían en su crecimiento. Sin embargo, es crucial monitorear esta tendencia, ya que puede cambiar rápidamente dependiendo de factores del mercado. Bitcoin Cash muestra una evolución desfavorable: en la última semana su cotización cayó un -2.71% y en el último año acumuló un -16.65%, lo que implica una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo (sin considerar comisiones ni impuestos). Estos resultados evidencian presión vendedora y la alta volatilidad del mercado cripto, por lo que el rendimiento efectivo depende del momento de entrada y salida. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.34%, es menor que la volatilidad anual del 52.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.