Este lunes, 11 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 69,75 euros, cifra que refleja una variación del -1,82% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere que ambos activos están ganando valor y fortaleciendo su posición en el mercado. Litecoin muestra un repunte reciente del 5.03% en la última semana, pero su evolución anual refleja una caída del -45.04%. En términos de rentabilidad, el avance semanal implica una recuperación de corto plazo, mientras que a doce meses el balance sigue siendo claramente negativo, evidenciando alta volatilidad y una tendencia de fondo aún bajista para quien hubiera invertido hace un año. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 31.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 53.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.