Las grandes cadenas comerciales han vivido cambios drásticos debido a la evolución del consumo y los desafíos del mercado físico frente al comercio online. En España y el mundo, lugares que durante décadas fueron puntos de encuentro han tenido que adaptarse o, en algunos casos, cerrar sus puertas.

Una de esas tiendas emblemáticas es FNAC, que anunció el fin a su actividad comercial en Alicante tras un cuarto de siglo. La noticia impacta a clientes habituales, escritores locales, y a toda una generación que la vio crecer como un referente cultural y comercial en la provincia.

La tienda FNAC en Alicante ha sido durante décadas un referente cultural y comercial para miles de clientes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cierre confirmado en enero y consecuencias para la ciudad

La cadena francesa especializada en productos culturales, entretenimiento y tecnología FNAC bajará definitivamente su persiana en Alicante el próximo 24 de enero, cuando venza el contrato de alquiler del local que ocupa en el centro comercial Bulevar Plaza, en la avenida de la Estación.

Esta tienda ha estado abierta durante 25 años y se había consolidado como un punto de referencia para la compra de libros, discos, videojuegos y artículos tecnológicos.

La decisión del cierre fue comunicada recientemente a los empleados, que rondan la treintena. Aunque la empresa no ha detallado las condiciones concretas del traslado, la intención es ofrecer reubicación en otros puntos del grupo, priorizando probablemente tiendas cercanas en Valencia, Murcia o Castellón.

Hasta ahora, FNAC no había indicado si se trata de un adiós definitivo a la ciudad o si existe la posibilidad de abrir una nueva ubicación en el futuro, pero desde la compañía han afirmado que seguirán evaluando oportunidades que permitan volver a ofrecer experiencias culturales y tecnológicas adaptadas a la comunidad local.

El local vacante no permanecerá desocupado mucho tiempo. La cadena de gimnasios Fitness Park ya ha mostrado interés en ocupar el espacio, con la apertura de un centro en ese mismo edificio.

Una tienda que también era un espacio cultural

Lejos de ser un simple punto de venta, la FNAC de Alicante también fue escenario habitual de eventos culturales: presentaciones de libros, firmas de autores, actuaciones musicales y encuentros que promovían la cultura local. Su cierre supone, para muchos, una pérdida significativa para el tejido cultural de la ciudad.

La decisión se habría tomado tras no alcanzar un acuerdo de renovación del contrato de arrendamiento con los propietarios del inmueble, lo que refleja también las tensiones del mercado actual, donde la continuidad de grandes superficies depende de factores como el coste del alquiler y la rentabilidad de la tienda.

FNAC forma parte del grupo Groupe Fnac Darty, una multinacional con sede en Francia que opera cerca de mil tiendas alrededor del mundo, ofreciendo productos que van desde libros y música hasta electrónica de consumo. Aunque el cierre en Alicante es un golpe, no forma parte de una retirada generalizada de España, donde la marca mantiene otras tiendas en grandes ciudades.

Entretanto, el cierre ha generado reacciones entre clientes y profesionales del sector. Algunos usuarios han expresado en redes sociales que la tienda representaba una parte integral de la vida cultural y comercial de Alicante, lamentando que un espacio con tanta historia deje de existir.

Lo que viene después del cierre en Alicante

Con el cierre programado para finales de enero, los clientes habituales deberán adaptarse a otros puntos de venta físicos o a la tienda online de FNAC, que seguirá ofreciendo productos y servicios con envíos a domicilio. La compañía también mantiene actividades de ocio digital y clubes de socios que complementan su oferta.

Para los empleados, la reubicación representa tanto una oportunidad como un desafío. El traslado a otras tiendas puede suponer cambios logísticos y personales, especialmente en casos de trabajadores con vínculos fuertes con la ciudad de Alicante.

Asimismo, para el sector cultural local, este cierre podría abrir espacio para nuevas iniciativas independientes o híbridas que llenen el vacío dejado por FNAC. Librerías especializadas, espacios de coworking cultural y tiendas tecnológicas con enfoque comunitario ya se observan en crecimiento en otras ciudades, respondiendo a la demanda de experiencias culturales más cercanas.

El cierre de FNAC supone un cambio relevante en el mapa comercial y cultural de Alicante. Diego Delso

Más allá de Alicante, la historia de FNAC refleja una evolución del comercio minorista en España y en Europa, donde la competencia del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo han modificado el mapa de tiendas físicas. Las grandes cadenas han tenido que replantear su estrategia, combinando sus espacios tradicionales con opciones digitales cada vez más robustas.

Este cierre, aunque doloroso para muchos, también podría ser una oportunidad para que Alicante explore nuevos modelos culturales y comerciales que respondan mejor a las necesidades actuales de la comunidad y a las tendencias del mercado.