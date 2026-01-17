Inditex pondrá fin a una etapa clave de su historia empresarial con el cierre de la primera tienda de Zara, ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña.

El establecimiento, inaugurado en 1975, bajará la persiana a finales de este mes tras quedar fuera de la actual estrategia comercial del grupo.

La decisión responde a un cambio profundo en el modelo de tiendas que impulsa la compañía gallega, orientado a grandes superficies con propuestas integrales y mayor despliegue tecnológico, en detrimento de locales de menor tamaño como el histórico punto de venta coruñés.

El local cuenta con apenas 300 metros cuadrados, una dimensión que ya no se ajusta a los estándares actuales de Zara. El cierre se producirá menos de un año después de la celebración del 50 aniversario de la marca, que convirtió el espacio en un símbolo de su origen y evolución.

¿Por qué Inditex decide cerrar la primera tienda de Zara?

El cierre del local de Juan Flórez se enmarca en la estrategia global de Inditex de concentrar su actividad comercial en tiendas de gran formato.

Estos espacios permiten reunir en un mismo entorno las colecciones de mujer, hombre y niño, además de integrar nuevas experiencias de compra y soluciones digitales.

Durante los últimos años, el grupo avanzó de forma sostenida en la clausura de establecimientos pequeños para reforzar su presencia en ubicaciones más amplias y estratégicas. Zara, como marca insignia, lideró este proceso de transformación dentro del grupo textil.

La finalización del contrato de alquiler, prevista para el 31 de enero, terminó de sellar la decisión. El inmueble no pertenece a Pontegadea, el brazo inmobiliario de Inditex, lo que facilitó la salida sin un plan de continuidad comercial en ese espacio.

¿Qué pasará con los trabajadores y con el legado del local histórico?

En la tienda trabajan actualmente 11 personas, a quienes la compañía ofreció la reubicación en otros establecimientos de Zara en la ciudad de A Coruña.

Entre ellos se encuentra la tienda de la calle Compostela, situada a pocos metros, y el local del centro comercial Marineda City, ambos con superficies superiores a los 2000 metros cuadrados.

Estos establecimientos concentran la nueva apuesta de la marca, que incorpora conceptos como Zacaffé, la cafetería propia de Zara, y espacios diferenciados orientados a una propuesta de moda de perfil más premium.

El cierre del primer Zara no borra su valor simbólico. El local fue transformado recientemente en un museo temporal durante los festejos del 50 aniversario, con exposiciones de piezas conmemorativas, publicaciones históricas y actividades culturales. Con su despedida definitiva, Inditex cierra un capítulo fundacional de su historia, mientras refuerza un modelo comercial pensado para el futuro.