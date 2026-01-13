Durante años, el comercio minorista ha sido un termómetro económico y social en España. La evolución de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los retos logísticos han puesto en jaque a las grandes cadenas tradicionales, obligándolas a repensar sus modelos de negocio.

El retail vive un cambio acelerado y adaptarse es la regla para mantenerse en el negocio. Grandes comercios han revisado su modelo y se encuentran en el proceso de adaptación a esquemas de trabajo más modernos: reducen su presencia física para potenciar formatos más ágiles y digitales.

Ese cambio se materializa con la disminución de los locales físicos de Alcampo, la cadena de supermercados francés perteneciente al grupo Auchan.

La marca cerró 16 locales en España y como consecuencia directa de ello, el despido de 196 trabajadores. El emblemático supermercado se encuentra en proceso de remodelación y estos cambios son parte del nuevo esquema.

Anuncian el cierre de 16 tiendas físicas de Alcampo en todo el país

Según informó la empresa, el cierre y los despidos se deben a causas organizativas, productivas y económicas. Hasta el 2025, la compañía operaba un total de 526 establecimientos en España y empleaba a 23.300 personas.

Estos nuevos cambios se afrontarán a lo largo de lo que queda de año, con fecha límite el 30 de noviembre.

La compañía ha ofrecido a las 196 personas afectadas en este proceso optar a un total de 35 puestos fijos estructurales. Los que accedan y sean escogidos verán su jornada laboral reducida, por lo que recibirán una compensación de hasta 3000 euros.

Los locales que cerrarán se encuentran en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. En caso de lograr la medida propuesta para mantener a algunos trabajadores, los despidos se reducirán a 145 personas. La indemnización acordada será de 35 días por año trabajado hasta un límite de 20 mensualidades.

Por otro lado, la cadena Alcampo ha asegurado que quedarán excluidos de la reestructuración los colectivos más vulnerables, como las personas con una discapacidad igual o superior al 33% y las víctimas de violencia de género, entre otros, quienes mantendrán sus puestos. También ha confirmado que ofrecerá los servicios de una empresa especializada para que realice un plan de recolocación para los despedidos.

¿El fin de Alcampo? Las cifras del negocio de las que no hablan

Alcampo cerró el ejercicio 2024 en números rojos, con unas pérdidas de 10,5 millones de euros, frente al beneficio de 70,3 millones obtenido el año anterior, en un contexto marcado por la caída de ventas y el aumento de costes. El grupo francés registró una cifra de negocios de 4730 millones de euros, un 3,6% menos interanual, tras no lograr sostener el impulso de 2023, cuando rozó por primera vez los 5000 millones en España.

Según la compañía, el desempeño se vio especialmente afectado por el negocio de gasolineras, que sufrió un desplome del 19,5%, y por el fuerte deterioro del resultado de explotación, que cayó hasta 8,8 millones, frente a los 112 millones del ejercicio precedente.

A este escenario se sumaron gastos de personal al alza, que alcanzaron los 552,2 millones de euros tras la adquisición de más de 220 tiendas de Dia y la subrogación de trabajadores, así como impactos extraordinarios que lastraron las cuentas.

La empresa cifró en 15 millones de euros el efecto de un ciberataque sufrido en agosto y en 8 millones los daños provocados por la DANA en su hipermercado de Aldaya, aunque aseguró que estos episodios no comprometieron su patrimonio neto.

De cara a 2025, Alcampo prevé volver a la rentabilidad mientras aplica un ERE de hasta 633 despidos, mantiene una política agresiva de precios, afronta una pérdida de cuota de mercado hasta el 2,8% y refuerza su liquidez mediante operaciones de sale & lease-back por 49,8 millones de euros.

El plan de adaptación para las distintas tiendas físicas de Alcampo

Durante décadas, la famosa cadena de supermercados Alcampo ha sido una de las más reconocibles y queridas en España. El auge de las compras online, la preferencia por tiendas de proximidad, formatos más pequeños, la exigencia de los consumidores por experiencias más rápidas y personalizadas, han obligado a cadenas tradicionales a reinventarse.

Una medida que pondrá en marcha la empresa es un cambio de estrategia para intentar reducir los despidos. Los sindicatos junto a Alcampo han acordado la transformación de cinco supermercados al formato “7d7, es decir, abrir los siete días de la semana. Esto permitirá aumentar en 33 trabajadores sus plantillas.

Este modelo busca adaptarse a una clientela que demanda experiencias de compra más ágiles, personalizadas y cercanas. Por eso, además de los cierres, la firma está apostando por tiendas más pequeñas, convenientes y eficientes, al tiempo que expande su canal “online” y moderniza infraestructuras.

¿Cómo piensa reinventarse la marca?

Alcampo puso en marcha un plan de impulso a su red de franquicias para 2025 con el objetivo de reforzar su presencia en todo el territorio nacional, sin fijar un límite cerrado de aperturas y dejando atrás el impacto del ERE aplicado en los últimos meses.

La estrategia, según explicó Juan Morales, director de Alcampo Franquicias, se centra en un crecimiento equilibrado, rentable y sostenido en el tiempo, en el que la prioridad no pasa por el volumen de tiendas, sino por la calidad de cada proyecto.

“No nos marcamos un tope numérico. Lo importante es que cada nueva tienda aporte valor, que esté bien ubicada y que cuente con un franquiciado con el perfil adecuado”, afirmó en una entrevista con InfoRetail.

El plan contempla un foco regional definido, con especial atención en Galicia y Asturias, territorios donde la compañía detecta un alto potencial de desarrollo, apoyado por la nueva plataforma logística de Villanubla (Valladolid), clave para mejorar la eficiencia operativa y el suministro en el norte de España.

Alcampo reforzará además su modelo de franquicia con formación, digitalización y acompañamiento constante, apostando por una relación cercana con los emprendedores locales y por un equilibrio entre estandarización y adaptación a cada mercado.

Con este enfoque, la cadena busca no solo ampliar su red comercial, sino también fortalecer su posicionamiento como una marca comprometida con el desarrollo local y la innovación, atrayendo franquiciados dispuestos a crecer junto a una enseña consolidada.