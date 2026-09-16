Se aproxima un diluvio histórico este miércoles: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en estas zonas. (foto: ChatGPT)

Este miércoles en España descenderán notablemente las máximas en la península y de manera más extraordinaria en la mitad norte, con una bajada de más de diez grados; mientras que se darán chubascos y tormentas fuertes en la mayor parte del este, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La llegada de aire frío en altura y de un frente en superficie provocarán una jornada inestable en el Cantábrico y en el tercio este peninsular, que durante la primera parte del día provocará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en esa zona, según pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en las zonas altas del tercio norte y en el Estrecho. Por la tarde, la nubosidad de evolución dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes de acumulados abundantes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Teruel, este de Castilla-La Mancha, sistemas Béticos y Mallorca, probablemente acompañados de granizo, puntualmente grande en Valencia y Teruel, y rachas muy fuertes de viento.

En el resto de la península, salvo algunas nubes bajas en la meseta norte y en el litoral de Alborán con tendencia a desaparecer, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en estas zonas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en España?

Las máximas descenderán en prácticamente en todo el territorio, de manera notable en mitad norte y extraordinaria, con diferencias de más de 10 grados, en el alto Ebro, la vertiente Ibérica norte y Castilla y León. De igual manera, las mínimas bajarán también de forma generalizada.

En Canarias se prevén intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur, con presencia de calima, temperaturas altas y alisio moderado, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Se esperan rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de tramontana en zonas expuestas del Ampurdán; mientras que en la mitad sur será de flojo a moderado de componente sur y en el Mediterráneo de levante flojo.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en estas zonas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias intensas

Cataluña: chubascos y tormentas por la tarde, fuertes y persistentes en Barcelona y Girona , con episodios muy fuertes en zonas de ambas provincias y en el extremo norte de Tarragona.

Comunidad Valenciana: chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Valencia y mitad sur de Castellón, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes.

Aragón: tormentas vespertinas en el sistema Ibérico de Teruel, probablemente fuertes , con granizo y rachas muy fuertes.

Castilla-La Mancha: chubascos y tormentas en Albacete y gran parte de Cuenca, con posibilidad de episodios fuertes y granizo.

Andalucía: chubascos y tormentas fuertes en las sierras del tercio oriental.

Región de Murcia: posibles chubascos y tormentas en el interior, fuertes en las sierras.

Lluvias débiles

Galicia: precipitaciones débiles en A Mariña de Lugo y, a primeras horas, en el litoral al norte de Finisterre.

Asturias: precipitaciones débiles que irán remitiendo durante la tarde.

Cantabria: lluvias débiles, menos frecuentes en los valles del sur.

País Vasco: precipitaciones débiles, menos frecuentes al sur de Álava.

Castilla y León: probabilidad de precipitaciones en el norte montañoso y noreste durante la primera mitad del día, además de posibles chubascos dispersos en el este.

Navarra: precipitaciones débiles en el tercio norte, especialmente durante la mañana.

La Rioja: lluvias ocasionales en la sierra y Rioja Alta, con posibilidad de precipitaciones dispersas en otros puntos durante la mañana.

Baleares: algunos chubascos en la mitad sur de Mallorca, que podrían estar acompañados de tormenta.

Clima en las demás comunidades