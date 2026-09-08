Se insta a cerrar ventanas y correr las cortinas ante las tormentas: “Acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas”

El tiempo en España esta semana estará marcado por un fuerte contraste. Después del calor extraordinario de los últimos días, un frente entrará por el noroeste este martes 8 de septiembre y avanzará durante el miércoles hacia otras zonas de la península.

“Llegan cambios en el tiempo”, adelantó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Las primeras precipitaciones importantes se concentrarán en Galicia y Asturias, donde podrán registrarse “acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas”.

El miércoles será la jornada de mayor extensión de la inestabilidad. Las lluvias y tormentas alcanzarán amplias zonas del norte y centro peninsular y Baleares, y algunos chubascos podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo.

Ante episodios de tormentas eléctricas, Protección Civil recomienda dentro de las viviendas mantener puertas y ventanas completamente cerradas, evitar corrientes de aire y proteger los aparatos eléctricos. Su guía de autoprotección también aconseja cerrar las ventanas y correr las cortinas.

Martes: fuertes lluvias en Galicia y Asturias y primeras bajadas de temperatura

El tiempo en España esta semana comenzará a cambiar de forma clara este martes. El frente entrará por Galicia y las precipitaciones avanzarán hacia Asturias, las comunidades cantábricas y el norte y oeste de Castilla y León.

Galicia y Asturias concentrarán inicialmente el episodio más intenso. Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes y superar los 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas.

AEMET prevé también lluvias y chubascos durante la segunda mitad del martes en zonas de la Cordillera Cantábrica, con posibilidad de tormentas ocasionales.

En cambio, buena parte del este y sur peninsular todavía quedará al margen de las precipitaciones más importantes. Allí continuará el calor, con máximas que podrán superar los 36-38 grados en zonas de la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Las temperaturas comenzarán, no obstante, a descender en la mitad occidental. Será el primer paso de un cambio térmico mucho más acusado previsto para el miércoles.

Miércoles: las tormentas avanzan y las temperaturas caen hasta 10 grados

El miércoles será el día clave del tiempo en España esta semana. El frente continuará atravesando la península y las precipitaciones alcanzarán una superficie considerablemente mayor.

Habrá lluvias y tormentas en amplias zonas del norte y centro peninsular y también en Baleares. Algunos chubascos podrán alcanzar intensidad fuerte y estar acompañados de granizo.

Además, detrás del frente llegará “una masa de aire más fría que provocará un acusado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio”.

Las máximas podrán situarse entre 6 y 10 grados por debajo de las del martes en amplias zonas. En sectores del Sistema Ibérico, AEMET llega a prever un descenso notable e incluso extraordinario de las máximas.

Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán apenas los 20-22 grados, después de jornadas en las que algunos puntos de España llegaron a superar ampliamente los 40 grados.

Por qué se recomienda cerrar ventanas y cortinas cuando hay tormenta

Las recomendaciones para proteger una vivienda no responden únicamente a la intensidad de la lluvia. Las tormentas eléctricas también pueden producir rayos, fuertes rachas de viento y subidas de tensión.

Protección Civil indica que dentro de casa deben evitarse las corrientes de aire y mantenerse puertas y ventanas cerradas durante una tormenta. También recomienda alejarse de ellas y desconectar, cuando sea posible, determinados aparatos eléctricos.

Una guía oficial del Ministerio del Interior añade entre sus medidas de autoprotección: “Cerrar las ventanas y correr las cortinas”. También aconseja reforzar las puertas exteriores durante una tormenta eléctrica.

Estas recomendaciones deben aplicarse cuando se produzcan lluvias y tormentas en la zona en la que se encuentra la vivienda. No significa que todos los hogares españoles deban mantener cerradas las ventanas durante toda la semana.

Protección Civil recuerda además que, ante lluvias torrenciales, existe riesgo de inundación y que no deben atravesarse a pie ni en vehículo zonas anegadas.

¿Lloverá durante toda la semana en España?

No. La previsión disponible no apunta a una semana completa de lluvias generalizadas. El principal episodio se desarrollará entre el martes y el miércoles.

Tras el paso del frente, el jueves volverá el tiempo anticiclónico. Durante la madrugada todavía podrán registrarse algunos chubascos en el sureste y Baleares, pero en buena parte del país predominarán los cielos despejados.

El tiempo en España esta semana también dejará madrugadas mucho más frías. Las noches tropicales quedarán restringidas principalmente al Mediterráneo y al sur, mientras en el centro y norte muchas localidades bajarán de los 10 grados.

Teruel y Ávila incluso podrían amanecer el jueves con temperaturas inferiores a los 5 grados. Las máximas, en cambio, comenzarán a recuperarse en buena parte del territorio.

A partir del viernes, lo más probable es que las temperaturas vuelvan a subir y que predominen nuevamente la estabilidad y la escasez de precipitaciones.