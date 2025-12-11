Lluvia de estrellas: desde esta noche se podrá ver las Perseidas, el fenómeno astronómico sin igual. (Imagen: archivo)

Las Gemínidas diciembre 2025 serán uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Suelen ser, cada diciembre, la lluvia de meteoros más intensa y fiable que se observa en el cielo nocturno.

Este año, España tendrá condiciones favorables para su observación en la mayor parte del territorio, según los reportes preliminares de los organismos meteorológicos y astronómicos.

A view of a Meteor Shower and the purple Milky Way with pine trees forest silhouette in the foreground. Perseid Meteor Shower observation. Night sky nature summer landscape. Colorful shooting stars. Fuente: Shutterstock Belish

¿Cuándo será el pico de la lluvia de estrellas Gemínidas en diciembre 2025?

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) anticipa que el pico máximo ocurrirá durante la madrugada del 14 al 15 de diciembre, cuando podrán verse entre 120 y 150 meteoros por hora, siempre que el cielo se mantenga despejado.

El organismo señala textualmente: “Las Gemínidas mantienen cada año una tasa horaria zenital muy alta, superando habitualmente los 100 meteoros por hora en condiciones óptimas”.

Además, la NASA define a esta lluvia como “una de las más fiables y brillantes del calendario anual”, subrayando que sus destellos suelen ser más lentos y vistosos que los de otras lluvias como las Perseidas.

¿Por qué la lluvia de estrellas Gemínidas es tan especial?

Las Gemínidas diciembre 2025 destacan no solo por su abundancia, sino también por su origen: provienen del asteroide 3200 Faetón, un caso inusual ya que la mayoría de las lluvias de meteoros nacen de cometas.

Según la NASA, “Faetón se comporta de forma similar a un cometa, aunque su naturaleza rocosa ha generado un debate científico sobre su verdadera composición”. Esta singularidad provoca que las partículas que entran en la atmósfera terrestre sean más densas y produzcan destellos más brillantes.

Dónde se verán mejor en España

El IAC anticipa buena visibilidad, especialmente en:

Zonas rurales de Castilla y León

Sierra Nevada

El Teide y Roque de los Muchachos

La meseta central en noches sin nubes

Los expertos recomiendan buscar áreas sin contaminación lumínica. El IAC destaca: “La observación a simple vista siempre es la opción más eficaz para lluvias de meteoros, sin necesidad de telescopios o binoculares”.

Claves para observar las Gemínidas

Evitar luces artificiales

Aclimatar los ojos durante 20 minutos

Mirar hacia el noreste, cerca de la constelación de Géminis

Llevar abrigo y manta en zonas frías

Paciencia: los meteoros suelen aparecer en oleadas

Llega la lluvia de estrellas Oriónidas 2025: cuándo y desde qué zonas podrá verse en el país Fuente: archivo

¿Por qué diciembre 2025 será un año especialmente bueno para la lluvia de estrellas Gemínidas?

Este año, la fase lunar es favorable: durante el pico la Luna estará en cuarto creciente menguante, lo que reducirá el brillo nocturno y permitirá ver más meteoros.

El IAC subraya en sus recomendaciones que “la ausencia de Luna brillante incrementa drásticamente la tasa de meteoros visibles”.