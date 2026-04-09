El asteroide 2024 YR4 se acerca a la Tierra y ha despertado preocupación por un posible impacto en los próximos años. Este objeto, catalogado como cercano a nuestro planeta, es seguido de cerca por la NASA y otras agencias internacionales debido a su tamaño y trayectoria. El interés científico se centra en comprender qué tan peligroso podría ser y cuáles serían sus efectos en caso de colisión. Aunque este tipo de eventos forma parte de la dinámica natural del sistema solar, los expertos advierten que incluso objetos relativamente pequeños pueden generar daños significativos a escala local, lo que explica la atención que genera este fenómeno. El asteroide 2024 YR4 mide entre 40 y 90 metros de ancho. Este tamaño lo ubica en una categoría intermedia: no representa una amenaza global, pero sí podría causar daños importantes en una zona concreta en caso de impacto. De hecho, la NASA señala que objetos dentro de este rango son lo suficientemente grandes como para generar efectos destructivos a escala urbana. El asteroide fue detectado por el sistema ATLAS y completa una órbita alrededor del Sol cada cuatro años. Además, ya pasó cerca de la Tierra en diciembre de 2024, lo que permitió a los científicos mejorar los cálculos sobre su trayectoria. En un primer momento, el asteroide presentaba una pequeña probabilidad de impactar la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Incluso llegó a superar el umbral del 1 % que activa protocolos internacionales de monitoreo y notificación, según la NASA. Sin embargo, a medida que se realizaron nuevas observaciones y se perfeccionaron los modelos orbitales, los expertos aseguran que el riesgo se ha reducido a alrededor del 0,001%, según datos de la plataforma Starwalk Space. Por su parte, la NASA explica que estos cambios son normales: las probabilidades se ajustan constantemente a medida que se incorporan nuevos datos. Este proceso permite afinar cada vez más la predicción de la trayectoria y descartar escenarios de riesgo con mayor precisión. El impacto de un asteroide depende de múltiples factores, especialmente su tamaño, composición y el lugar donde ingrese en la atmósfera. En el caso de 2024 YR4, la NASA indica que el escenario más probable sería una explosión en el aire antes de alcanzar la superficie. Si ocurriera sobre el océano, los modelos científicos sugieren que no generaría un tsunami significativo. En cambio, si explotara sobre una zona habitada, podría provocar la rotura de ventanas y daños estructurales menores en ciudades si se trata de un objeto de menor tamaño (40 a 60 metros). En el caso menos probable de que se acerque al límite superior de tamaño (alrededor de 90 metros), los efectos podrían ser más graves, incluyendo el colapso de edificios residenciales y daños más extendidos. Aun así, los expertos recuerdan que este tipo de impactos son poco frecuentes: los asteroides capaces de causar daños locales chocan con la Tierra cada 10.000 a 20.000 años, mientras que los eventos de escala global son extremadamente raros.