Asteroide 2024 YR4: la NASA anticipó una fecha de potencial impacto e inició protocolos de defensa planetaria (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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La NASA continúa efectuando un seguimiento continuo del asteroide 2024 YR4, un objeto cósmico que se encuentra en la categoría de cuerpos cercanos a la Tierra. Los estudios recientes han permitido establecer una fecha específica en la que es posible que ocurra un impacto, activando así los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque el nivel de riesgo permanece bajo.

Este monitoreo es parte de las iniciativas científicas destinadas a predecir circunstancias poco frecuentes pero significativas, utilizándose información obtenida a partir de meses de rigurosa observación astronómica.

Con el progreso en los estudios, los científicos lograron mejorar los cálculos orbitales del asteroide, lo que permitió descartar situaciones alarmantes y enfocar la atención en la evaluación técnica del fenómeno.

Qué es el asteroide 2024 YR4 y por qué lo vigilan de cerca

Las estimaciones actuales indican que el tamaño del objeto estaría entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable clave para determinar los posibles efectos en caso de ingreso a la atmósfera.

NASA observa asteroide 2024 YR4 mientras activa protocolos de defensa planetaria.

El asteroide 2024 YR4 pertenece a la categoría de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO por sus siglas en inglés. Se trata de cuerpos rocosos que, en determinados momentos, cruzan zonas próximas a la órbita terrestre.

De acuerdo con datos citados por La FM, la NASA sigue este tipo de asteroides para mejorar su capacidad de respuesta ante eventos de bajo riesgo pero alto impacto potencial, utilizando telescopios distribuidos en distintas partes del mundo.

Cuándo y con qué probabilidad impactará con la Tierra

Los cálculos más recientes indican que la probabilidad de impacto el 22 de diciembre de 2032 es reducida. Al momento de la primera detección del asteroide, dicha posibilidad era considerablemente más alta, pero ha disminuido con la incorporación de observaciones adicionales.

El objeto ha superado el umbral del 1% de probabilidad, un límite técnico que activa los protocolos de notificación internacional, conforme a los procedimientos establecidos por la NASA y otras entidades científicas.

La agencia ha subrayado que estas variaciones en las probabilidades son parte del proceso habitual de actualización de datos y no deben ser interpretadas como una amenaza inminente.

Riesgos del asteroide 2024 YR4: ¿qué pasaría en la Tierra?

Los modelos científicos sugieren que un asteroide de tales dimensiones tendría una alta probabilidad de explotar en el aire al atravesar la atmósfera terrestre. En caso de que este fenómeno se produjera sobre el océano, los expertos estiman que la generación de un tsunami sería poco probable.

En caso de que se produzca un impacto aéreo en áreas urbanas, un objeto que mida entre 40 y 60 metros podría ocasionar rotura de ventanas y daños estructurales menores. Un impacto de un objeto cercano a los 90 metros, aunque menos probable, podría generar consecuencias más severas en zonas urbanas y sus alrededores.

Así calcula la NASA la trayectoria de asteroides y cometas

El seguimiento de 2024 YR4 se lleva a cabo mediante el programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, el cual se fundamenta en el uso de telescopios terrestres y modelos computacionales sofisticados. Cada dato nuevo contribuye a la modificación de la órbita proyectada para los años y décadas venideras.

Las actualizaciones oficiales son divulgadas en el sistema automatizado Sentry, donde se manifiestan las variaciones en la probabilidad de impacto a medida que se perfecciona la información disponible.