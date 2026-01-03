Una fuerte tormenta afecta este sábado a amplias zonas del país y obliga a extremar la precaución. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activas varias zonas de alerta por fenómenos adversos. El episodio deja lluvias intensas, viento, nieve y mala mar.

La situación se explica por la llegada de la borrasca Francis, que incrementa la inestabilidad atmosférica. Según AEMET, tendrá especial impacto en el norte, el oeste y áreas costeras. El riesgo meteorológico se mantendrá durante toda la jornada.

El aviso alcanza a seis comunidades autónomas y condiciona la movilidad y las actividades al aire libre. La alerta es más elevada en Galicia y Canarias, donde la fuerte tormenta se combina con fenómenos costeros adversos.

Dónde lloverá en el país durante la fuerte tormenta

Las lluvias intensas asociadas a la fuerte tormenta se concentrarán en el cuadrante suroeste peninsular. Andalucía occidental registrará precipitaciones persistentes y localmente fuertes. AEMET advierte de acumulados significativos en pocas horas.

También se esperan precipitaciones en la costa norte mediterránea y en Baleares. En estas zonas, la fuerte tormenta dejará chubascos irregulares y episodios de inestabilidad. Las provincias del país más expuestas deberán seguir la evolución hora a hora.

En el tercio norte, las precipitaciones serán más débiles. Sin embargo, el descenso térmico favorecerá la nieve en zonas de montaña. La fuerte tormenta combinará lluvia y nevadas en cotas medias y altas.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET mantiene alerta activa en seis comunidades autónomas y sus respectivas provincias. Galicia y Canarias se encuentran en nivel naranja por mala mar, lo que implica peligro importante. El oleaje alcanzará entre cinco y seis metros en zonas expuestas.

En Canarias, la alerta afecta a Lanzarote, La Palma y la costa metropolitana de Tenerife. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La tormenta incrementa el riesgo en áreas costeras.

Cantabria, Castilla y León, Andalucía y Comunidad Valenciana permanecen en nivel amarillo.

Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

En Galicia, la tormenta dejará cielos cubiertos y viento con rachas fuertes en el litoral. Asturias, Cantabria y País Vasco tendrán nubosidad persistente y descenso de la cota de nieve hasta los 500 metros.

Castilla y León, Navarra y La Rioja registrarán precipitaciones débiles y heladas nocturnas. En Aragón y Cataluña, las lluvias serán dispersas, con nieve en el Pirineo. Estas zonas del país notarán un marcado enfriamiento.

En el sur y el este, Andalucía y Comunidad Valenciana afrontan lluvias copiosas y tormentas. Baleares y Canarias cerrarán la jornada con chubascos y viento moderado. La fuerte tormenta mantendrá la alerta activa durante todo el día.