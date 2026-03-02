La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para mañana, 2 de marzo, ascensos localmente notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico, y probables rachas muy fuertes de viento de levante en el entorno del Estrecho y litorales de sureste peninsular. Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país. Al principio del día se darán cielos poco nubosos o despejados en la mitad norte y cuadrante suroeste peninsular, la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. Habrá precipitaciones en el oeste de Galicia extendiéndose durante la segunda mitad del día en forma de chubascos dispersos a amplias zonas del territorio, exceptuando tercio nordeste y Baleares. Serán más intensos y frecuentes, ocasionalmente con tormenta, en el extremo occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes. A últimas horas las precipitaciones serán más abundantes en la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos en el norte de la Nao.