El PP propuso este domingo una batería de medidas para “paliar” la situación de las clases medias españolas, entre las que destacan la actualización del IRPF a la inflación con la devolución de una parte de lo recaudado, un plan de vivienda “inmediato” y un impulso a la fiscalidad que premie el ahorro. Según informó la formación en un comunicado, las iniciativas están recogidas en el documento ‘Análisis del declive de las clases medias’, elaborado por la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, dirigida por Alberto Nadal. Los populares aseguran que estas propuestas buscan frenar la caída del poder adquisitivo, que atribuyen a las “erradas políticas del Gobierno del PSOE”, comunicó EFE. Como primera medida, el texto incluye la puesta en marcha de una auditoría completa del gasto. Le sigue un plan integral de desregulación y simplificación administrativa para “reducir plazos, subsanaciones y costes”, especialmente dirigido a pymes y autónomos. Además, plantea la aprobación de una ley antiokupa, la derogación del calendario de cierre nuclear, la eliminación del impuesto de generación eléctrica, la reforma del sistema de financiación autonómica y la generalización del “silencio administrativo positivo y declaraciones responsables” para el inicio de la actividad. “Casi ocho años más tarde, los españoles -y especialmente sus clases medias- viven peor que cuando (Pedro) Sánchez llegó a la Moncloa”, sostiene el documento, que defiende una política económica orientada a la “prosperidad”. El PP considera que la productividad no depende solo de las empresas, sino también de instituciones que funcionen adecuadamente. En ese sentido, destaca la necesidad de seguridad jurídica, reguladores independientes, una administración predecible, una justicia ágil y una regulación ajustada como condiciones indispensables para el crecimiento económico.