Un frente atlántico marcará el tiempo de este lunes en España con cielos muy nubosos en el noroeste y lluvias que afectarán sobre todo a Galicia y Asturias.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también anticipa nieblas matinales en zonas del interior, brumas en Galicia y temperaturas mínimas en ascenso generalizado.
El resto del país tendrá intervalos de nubes medias y altas, con claros en el este y el sur. Canarias registrará nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y posibles lluvias débiles. El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas fuertes en las costas del norte.
Dónde lloverá este lunes: las zonas afectadas
- Galicia: cielos cubiertos, lluvias de madrugada más intensas en el oeste y nieblas en zonas altas. Mínimas en ascenso notable.
- Asturias: nuboso con precipitaciones débiles, sobre todo en el oeste y la Cordillera. Mínimas al alza.
- Cantabria: nuboso, lluvias dispersas y máximas en ligero ascenso en el norte.
- País Vasco: nubosidad abundante con posibilidad de lluvias débiles en zonas de sierra.
- Castilla y León: intervalos nubosos, lluvias débiles más probables en el oeste y norte.
- Navarra: cielos nubosos al principio, con posibles lluvias en zonas altas.
- La Rioja: intervalos nubosos y precipitaciones probables en la primera mitad del día.
- Aragón: nubosidad variable que tenderá a poco nuboso por la tarde.
- Cataluña: cielos poco nubosos con nubes altas y bancos de niebla en el interior.
- Extremadura: intervalos de nubes con posibles lluvias débiles en el norte.
- Madrid: nubosidad en aumento y posibilidad de lloviznas en la Sierra.
- Castilla-La Mancha: poco nuboso con nubes altas y posibles lloviznas en el noroeste.
- Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos con nubes altas y ascenso de máximas.
- Murcia: cielos despejados con nubes altas y temperaturas estables.
- Baleares: intervalos nubosos y ascenso de las máximas.
- Andalucía: cielos poco nubosos y temperaturas en ligero descenso en el Guadalquivir.
- Canarias: intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y posibles lluvias débiles.