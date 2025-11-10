En esta noticia

Un frente atlántico marcará el tiempo de este lunes en España con cielos muy nubosos en el noroeste y lluvias que afectarán sobre todo a Galicia y Asturias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también anticipa nieblas matinales en zonas del interior, brumas en Galicia y temperaturas mínimas en ascenso generalizado.

El resto del país tendrá intervalos de nubes medias y altas, con claros en el este y el sur. Canarias registrará nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y posibles lluvias débiles. El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas fuertes en las costas del norte.

Dónde lloverá este lunes: las zonas afectadas

  • Galicia: cielos cubiertos, lluvias de madrugada más intensas en el oeste y nieblas en zonas altas. Mínimas en ascenso notable.
  • Asturias: nuboso con precipitaciones débiles, sobre todo en el oeste y la Cordillera. Mínimas al alza.
  • Cantabria: nuboso, lluvias dispersas y máximas en ligero ascenso en el norte.
  • País Vasco: nubosidad abundante con posibilidad de lluvias débiles en zonas de sierra.
  • Castilla y León: intervalos nubosos, lluvias débiles más probables en el oeste y norte.
  • Navarra: cielos nubosos al principio, con posibles lluvias en zonas altas.
  • La Rioja: intervalos nubosos y precipitaciones probables en la primera mitad del día.
  • Aragón: nubosidad variable que tenderá a poco nuboso por la tarde.
  • Cataluña: cielos poco nubosos con nubes altas y bancos de niebla en el interior.
  • Extremadura: intervalos de nubes con posibles lluvias débiles en el norte.
  • Madrid: nubosidad en aumento y posibilidad de lloviznas en la Sierra.
  • Castilla-La Mancha: poco nuboso con nubes altas y posibles lloviznas en el noroeste.
  • Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos con nubes altas y ascenso de máximas.
  • Murcia: cielos despejados con nubes altas y temperaturas estables.
  • Baleares: intervalos nubosos y ascenso de las máximas.
  • Andalucía: cielos poco nubosos y temperaturas en ligero descenso en el Guadalquivir.
  • Canarias: intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y posibles lluvias débiles.
Fuente: ShutterstockShutterstock